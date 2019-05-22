سليانة : تظاهرة اختتام السنة الجامعية 2019/2018 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية

Mercredi 22 Mai 2019



وات

- نظّمت الجمعية الوطنية للنوادي الجامعية بالتعاون مع الغرفة الفتية الاقتصادية صباح اليوم الاربعاء بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في سليانة حفل اختتام السنة الجامعية 2019/2018 حضر انطلاق فقراته الوالي وعدد من المسؤولين الجهويين.وذكر رئيس الجمعية الوطنية للنوادي الجامعية سهيل أحمد في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن الحفل سيتواصل على كامل اليوم ليتضمّن عروضا طلابية وعرضا تحفيزيا قبل الإفطار وعرضا فنيا تحييه فرقة "سلامية سيدي حمادة" إثر الإفطار الجماعي مباشرة.و أضاف ذات المصدر أن الجمعية الوطنية للنوادي الجامعية ستقوم ببعث منظمة تعنى بالطلبة المتخرجين من مختلف معاهد الدراسات التكنولوجية في مختلف الولايات قصد تأطيرهم مهنيا والمساهمة في إدماجهم في سوق الشغل عن طريق متابعتهم في بعث مشاريع في مختلف الاختصاصات بالشراكة مع عدّة بنوك.وأشار أحمد إلى أن انطلاق نشاط هذه المنظمة سيكون موفى شهر أوت القادم من خلال تظاهرة في ولاية بنزرت أين سيتم احتضان 2400 طالب متخرج من مختلف الجهات وسيتم تمثيل ولاية سليانة عن طريق 150 طالبا متخرّجا.من جهته عرض مدير دراسات التبرصات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة بوجمعة الحاج ابراهبم في تصريح لمراسلة(وات) بالجهة جملة الاتفاقيات المبرمة مع الإدارات العمومية الجهوية (اتصالات تونس والشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه و ديوان التطهير والإدارة الجهوية للتجهيز) و المؤسسات الخاصة (مصنع كوابل السيارات بسليانة ومصنع الكوابل بمعتمدية بوعرادة ) التي تحتضن الطلبة في التربصات و تتيح لهم فرصة إدماجهم في سوق الشغل إن أمكن إثر تخرّجهم مباشرة.من ناحيتهم أجمع كل من الطالبة سعاد المسعي والطالب بلال الشمانقي أن أغلبية الطلبة خاصة منهم بالأقسام النهائية (المعنيون بإعداد مشروع تخرج) يجدون صعوبة في الحصول على تربّص بمفردهم وهو ما يحتّم عليهم أحيانا القبول بتربصات تتعارض مع دوافع المشروع الذي سيتم إعداده لاحقا.