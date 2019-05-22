القبض على 35 شخصا كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة

Mercredi 22 Mai 2019



باب نات

- تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 21 و22 ماي 2019 دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمهدية مستوى ميناء الصيد البحري بملولش من القبض على 3 أشخاص أصيلي ولاية بنعروس كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا.بمراجعة النيابة العمومية اذنت لمركز الحرس الوطني باتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.كما ضبطت يوم 21 ماي 2019 دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بملولش بمنطقة أولاد عبد النبي بالمكان 32 شخصا أصيلي ولايات القيروان وتونس والمنستير وقفصة (من بينهم 3 قصّر و5 أشخاص مفتش عنهم في قضايا حق عام) كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا.بمراجعة النيابة العمومية اذنت لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمهدية بالاحتفاظ بـ 29 منهم ومباشرة قضية عدلية في شانهم من اجل "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة".