جندوبة: مشروع لتزويد معتمديات الولاية بالغاز الطبيعي ابتداء من مطلع شهر جوان القادم

Mercredi 22 Mai 2019



وات

- التامت صباح اليوم الاربعاء بمقر ولاية جندوبة، جلسة عمل خصصت للنظر في النقطة السابعة من لائحة القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء الخاص بولاية جندوبة (المنعقد يوم 16 ماي) المتعلقة بانطلاق أشغال تزويد معتمديات ولاية جندوبة بالغاز الطبيعي بداية من موفى شهر ماي الجاري بالنسبة لمعتمدية عين دراهم ومعتمديات جندوبة وبوسالم و طبرقة موفى أكتوبر القادم، على أن لا تتجاوز مدة الأشغال 15 شهرا في انتظار استكمال الدراسات المتعلقة ببقية المعتمديات وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى.وسيشمل المشروع في مرحلة أولى 19 بلدية من ولايات الشمال الغربي (باجة وجندوبة والكاف وسليانة)، والذي سيمكن 13500 حريف، من الغاز المستخدم في المنازل والمناطق الصناعية، ويهدف الى تزويد مدن الشمال الغربي والمناطق البلدية بالغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز المرناقية باجة الدهماني، المزمع إنجازه في كل من باجة المدينة ومجاز الباب وقبلاط وتستور وتبرسق والمعقولة ونفزة بالنسبة لولاية باجة، وجندوبة المدينة وبوسالم وعين داهم و طبرقة وببوش بالنسبة لولاية جندوبة، والكاف المدينة والدهماني والقصور بالنسبة لولاية الكاف وبوعرادة وقعفور والكريب والعروسة بالنسبة لولاية سليانة، وفق ما أكده رئيس مشروع أنبوب الغاز المزود لمناطق الشمال الغربي محمد رياض هلال لمراسل (وات).وتمثل المناطق المذكورة، المناطق المعنية بالمرحلة الأولى التي من المنتظر أن تنتهي في موفى 2021 فضلا عن تنمية المناطق وتشجيع المستثمرين وتوفير ضمانات نجاح مشاريعهم.وتبلغ كلفة المشروع في مرحلته الأولية نحو 100 مليون دينار ممولة من البنك الأفريقي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، لمد نحو 530 كلم من الأنابيب الرئيسية والانابيب الفرعية.وتساءل بعض المتدخلين عن ضمانات تركيز مكونات المشروع وبلَوغه مرحلة الإنتاج لاسيما وأن الأنابيب ستمر عبر أراضي خاصة وعبر طرقات تستوجب تطبيق الحوار وآليات تقنية عالية تضمن عدم تعطيل حركة المرور والتنقل والحفاظ على الطرقات المنجزة.من جهة أخرى، دعا والي الجهة على المرموري الى تعاون كل الأطراف لإنجاح هذا المشروع وتوقيع كافة الأطراف من مكونات المجتمع المدني على ميثاق يلتزم فيه الجميع بعدم تعطيل المشروع اتعاضا بما حصل في مشروع المحاور الكبرى الذي تعطل بسبب تجاذبات بين الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين بالجهة.وإلى جانب الاستخدامات المنزلية، يستخدم الغاز الطبيعي في عدة مجالات من بينها صناعة المنسوجات ومواد التنظيف وتوليد الكهرباء والبلاستيك وتحلية مياه البحر وصناعة المواد العازلة وغيرها وهي استخدامات يمكن أن تشكل رافعة حقيقية لبعث مشاريع خاصة وارضية مشجعة للمستثمرين في عدة قطاعات.