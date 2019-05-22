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البريد التونسي يؤمن حصة عمل يوم الاحد المقبل بمناسبة عيد الامهات

Mercredi 22 Mai 2019

Mercredi 22 Mai 2019
اعلن البريد التونسي، الاربعاء، ان البريد السريع سيؤمن لفائدة حرفائه حصة عمل يوم الاحد 26 ماي 2019 لتوزيع طلبيات باقات زهور البريد" بمناسبة عيد الأمهات.
ويتم اقتناء هذه الباقات، وفق بلاغ للادارة العامة للبريدالتونسي، مباشرة من وكالات البريد السريع او عن بعد عبر الموقع الالكتروني للشركة.


  
  
     
  
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