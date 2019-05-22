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الاطباء العامون للصحة العمومية ينفذون اضرابا بيوم واحد في 6 ولايات

Mercredi 22 Mai 2019

Mercredi 22 Mai 2019
وات - اعلن اتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية، الاربعاء، الدخول في اضراب بيوم واحد بتاريخ 27 ماي الجاري في 6 ولايات، لمطالبة وزارة الصحة بتوضيح الامر عدد 341 لسنة 2019 والمؤرخ في 10 افريل، والمتعلق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات االدراسات الطبية.

وأفاد كاتب عام مساعد اتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية انيس الفقي في تصريح (لوات)، ان الاضراب سيشمل كل من ولايات القصرين وقفصة والقيروان وسليانة والمنستير والمهدية، وذلك على خلفية صدور الامر الحكومي الذي يشكل وفق تقديره ضررا للحقوق المكتسبة للأطباء العامين خاصة الفصل 43 منه لكونه لا يراعي وضعية المتخرجين قبل سنة 2019.
وينص الفصل 43 على ان تمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته.

ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند حصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45.
وطالب الفقي في هذا الصدد، سلطة الاشراف بمنح شهادة في طب العائلة الى الاطباء العامين المتخرجين قبل سنة 2019 بشكل الي دون اي شروط مسبقة، وذلك في ظل الاصلاحات الدراسية الجديدة.
وأوضح الطرف النقابي انه تمت كتابة مراسلتين لوزارة الصحة دون الحصول على إجابة، كما وقعت مراسلة مجلس نواب الشعب حيث عبر اعضاء الجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عن تفهمهم للمسالة والتعهد بمساءلة الوزارة بخصوص ثمانية ألاف طبيب عام بالقطاع العام والخاص وإداريين، علاوة على تنفيذ وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة بتاريخ 2 ماي الجاري دون التفاعل مع مطلب الاطباء العامين الى حد الساعة، حسب قوله.
وأكد الفقي انه في حالة عدم تجاوب سلطة الاشراف مع مطلب الاطباء سيقع التصعيد دفاعا عن منظوري النقابة وذلك في اطار القانون.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 182765

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 22 Mai 2019 à 13h 42m |           
A mon avis et si j'ai bien compris , le sujet comporte deux volets :
1 - Un médecin généraliste '' diplômé avant 2019 '' - même si actuellement dispose d'un cabinet privé et opère en privé , n'a pas le droit d'exercer que dans les établissements hospitaliers publics , ce qui est aberrant !
cette condition - à la limite - pourrait être valable si le ministère est en mesure de recruter tous ces médecins , faute de quoi , cette loi n'aura pas de sens .
2 - Il n'est pas normal de délivrer un diplôme de médecin de famille à un médecin généraliste avec des créneaux différents !
En fait, la médecine de famille - supposée spécialisée - nécessite des années supplémentaires - d'exercice et de stage - supérieure à celle de la médecine générale



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