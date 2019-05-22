اريانة: استقالة 13 مستشارا من عضوية مجلس بلدية قلعة الاندلس

Mercredi 22 Mai 2019



وات

- قدم 13 مستشارا ببلدية قلعة الاندلس استقالة جماعية امس الثلاثاء على خلفية ما اعتبروه "غياب التواصل مع رئيس البلدية وانعدام الثقة " وفق ما صرح به عضو المجلس البلدي المستقيل اصفهان بن الحاج مبارك لمراسلة (وات).واكد بن الحاج مبارك (حزب نداء تونس)، ان الاعضاء المستقيلين يشكلون اغلبية قادرة على حل المجلس البلدي برمته في غضون 15 يوما من تقديم الاستقالة الى والي اريانة على اعتبار ان المجلس البلدي يضم 24 عضوا، واشار الى ان الاعضاء المستقيلين من حزب نداء تونس (9اعضاء)، الائتلاف المدني بقلعة الاندلس (3 اعضاء)، وعضو القائمة المستقلة "اليد في اليد لبناء تونس الغد".من جهته اعتبر عضو المجلس المستقيل حاتم الحداد (الائتلاف المدني) الاستقالة نتيجة حتمية لما اسماه "تسلط رئيس البلدية وتجاوزه للنظام الداخلي للمجلس البلدي المنتخب"، واشار الى تسجيل "تجاوزات مالية وسوء تصرف في الميزانية واخلالات ادارية من قبله، حيث انه لم يحترم القوانين والتراتيب الجاري بها العمل البلدي الى جانب انحرافه بالاجراءات وعدم تطبيقه لمقتضيات النظام الداخلي والاستحواذ على اختصاصات المجلس البلدي".يشار الى تضمن بيان الاستقالة الجماعية لاعضاء المجلس البلدي بقلعة الاندلس لجملة من النقاط المتعلقة "بسوء التصرف المالي والاداري وانعدام التوافق" مع رئيس البلدية فتحي بلحاج حمودة (حركة النهضة) الذي لم يتسن لمراسلة (وات) الاتصال به رغم عديد المحاولات لمعرفة حيثيات الاستقالة والاسباب الكامنة وراءها من وجهة نظره.