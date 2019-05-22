الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة تطالب بتمثيل القطاع في منتدى هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

Mercredi 22 Mai 2019
وات - طالبت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة ، الإربعاء، مجلس نواب الشعب بإدراج تمثيلية مجمع المحاسبين للبلاد التونسية ضمن تركيبة منتدى هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة التي لم يتم المصادقة على قانون إحداثها بعد.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، "أنها لاحظت إستبعاد تمثيلية مهني المحاسبة من تركيبة المنتدى الذي تضم ممثلين الأطراف الإجتماعية والهيئات المهنية والمؤسسات والمنشئات العمومية والجماعات المحلية والأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات والخبراء..".
ولفتت الجمعية الى أن مهنة المحاسبة في تونس منظمة بالقانون عدد 16 لسنة 2002 ويسهر على سيرها " مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية" والذي يعمل تحت رايته اكثر من 2500 محاسب ومراقب حسابات .
وتعد هيية التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة من بين اهم الهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد لتونس وهي هيئة تعني بالجوانب التنموية وتلعب دورا إستشاريا في مجالات تتصل بالقوانين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، "أنها لاحظت إستبعاد تمثيلية مهني المحاسبة من تركيبة المنتدى الذي تضم ممثلين الأطراف الإجتماعية والهيئات المهنية والمؤسسات والمنشئات العمومية والجماعات المحلية والأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات والخبراء..".
ولفتت الجمعية الى أن مهنة المحاسبة في تونس منظمة بالقانون عدد 16 لسنة 2002 ويسهر على سيرها " مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية" والذي يعمل تحت رايته اكثر من 2500 محاسب ومراقب حسابات .
وتعد هيية التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة من بين اهم الهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد لتونس وهي هيئة تعني بالجوانب التنموية وتلعب دورا إستشاريا في مجالات تتصل بالقوانين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
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