بين منوبة وصفاقس: الدولة تسترجع 73هك من أراضيها المستولى عليها

Mercredi 22 Mai 2019
باب نات - استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية أمس الثلاثاء 21 ماي 2018 في كلّ من ولايتي منوبة وصفاقس عقارين دوليين فلاحيين على إثر تنفيذ قراري إخلاء صادرين عن واليي الجهتين وذلك بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق التام مع السّلط الأمنية.
وتبلغ مساحة العقار الدولي الفلاحي الأول المسترجع في ولاية منوبة 64 هك ، يحتوي على غرسات زيتون ولوز كائن بمعتمدية برج العامري . أما العقار الدولي الفلاحي الثاني المسترجع في ولاية صفاقس فقد بلغت مساحته 9 هك مشجر بزياتين كائن بعمادة الصغار من معتمدية عقارب.
وقد تم تسليم العقار الأول إلى ديوان الأراضي الدولية (وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى) للتعهّد به إلى حين إعادة توظيفه في أقرب الآجال، في حين تحوزت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس بالعقار الثاني للتعهد به والتسريع في إعادة توظيفه وإدخاله في الدورة الاقتصادية حتى يضطلع بوظيفته التنموية.
جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع بولاية صفاقس ما يناهز 600 هك ومنوبة ما يقارب3360 هك.
وتبلغ مساحة العقار الدولي الفلاحي الأول المسترجع في ولاية منوبة 64 هك ، يحتوي على غرسات زيتون ولوز كائن بمعتمدية برج العامري . أما العقار الدولي الفلاحي الثاني المسترجع في ولاية صفاقس فقد بلغت مساحته 9 هك مشجر بزياتين كائن بعمادة الصغار من معتمدية عقارب.
وقد تم تسليم العقار الأول إلى ديوان الأراضي الدولية (وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى) للتعهّد به إلى حين إعادة توظيفه في أقرب الآجال، في حين تحوزت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس بالعقار الثاني للتعهد به والتسريع في إعادة توظيفه وإدخاله في الدورة الاقتصادية حتى يضطلع بوظيفته التنموية.
جدير بالذكر أن مساحة العقارات الدولية المسترجعة قد بلغت منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع بولاية صفاقس ما يناهز 600 هك ومنوبة ما يقارب3360 هك.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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