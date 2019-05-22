إستهدفت الإنتخابات التونسية : موقع إسرائيلي يكشف عن الدول العربية التي تتعامل مع الشركات الإسرائيلية للجوسسة

Mercredi 22 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع Israel valley نقلا عن الصحفي بيار ألونسو مقالا تحت عنوان
Archimedes Group, une entreprise basée à Tel-Aviv bannie de Facebook
تحدث عن الشركات السيبرانية في إسرائيل التي لا تحتكر الحكومة فيها هذا النشاط بل تساهم على دعم الشركات الخاصة المختصة مؤكدا على أن تل أبيب أصبحت رائدة في هذا المجال .
وأضاف المقال بأن شركة فايسبوك وواتساب قد أصدرت مؤخرا تحديثا لتفادي ثغرة تقنية سمحت لشركة Nso الإسرائيلية من إختراق الهواتف الذكية و ذلك وفق ما نقلته صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية .
و أضاف الموقع الإسرائيلي بأن هذا المنتج الرائد للشركة الإسرائيلية يمكّن من التجسس على الهواتف الذكية و مستخدميها دون علم منه و ذلك بتنشيط الميكروفون و الكاميرا و البحث في الرسائل و جميع البيانات المرتبطة بالإنترنات .
و أردف المقال بأن الإمارات العربية المتحدة و بدرجة أقل المملكة العربية السعودية هما الدولتان الأكثر تعاملا مع الشركة الإسرائيلية و إقتناء لبرامج التجسس و هو ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز في مقال لها كتبه الصحفي ديفيد كيركباتريك الذي أكد أن أبوظبي تتجسس على أمير قطر بتقنية تجسس إسرائيلية كما استهدفت هذه التقنية شخصيات إسلامية في العالم العربي .
و أضاف المقال بأنه و بالتزامن مع هذه الحادثة فقد أعلنت إدارة الفايسبوك الأسبوع الماضي عن حذف 265 صفحة و حسابا مزيفا إستهدفت دولا إفريقية من بينها تونس في علاقة بتوجيه الرأي العام قبل الإنتخابات و ذلك بإدارة شركة أرخميدس و هي شركة ربحية إسرائيلية مختصة في الإستشارات السياسية و كسب التأييد و يرأسها ضابط المخابرات السابق في سلاح الجو الإسرائيلي إليناداف هيمان و الذي يملك شبكة علاقات واسعة في أوروبا و دول الخليج
تحدث عن الشركات السيبرانية في إسرائيل التي لا تحتكر الحكومة فيها هذا النشاط بل تساهم على دعم الشركات الخاصة المختصة مؤكدا على أن تل أبيب أصبحت رائدة في هذا المجال .
وأضاف المقال بأن شركة فايسبوك وواتساب قد أصدرت مؤخرا تحديثا لتفادي ثغرة تقنية سمحت لشركة Nso الإسرائيلية من إختراق الهواتف الذكية و ذلك وفق ما نقلته صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية .
و أضاف الموقع الإسرائيلي بأن هذا المنتج الرائد للشركة الإسرائيلية يمكّن من التجسس على الهواتف الذكية و مستخدميها دون علم منه و ذلك بتنشيط الميكروفون و الكاميرا و البحث في الرسائل و جميع البيانات المرتبطة بالإنترنات .
و أردف المقال بأن الإمارات العربية المتحدة و بدرجة أقل المملكة العربية السعودية هما الدولتان الأكثر تعاملا مع الشركة الإسرائيلية و إقتناء لبرامج التجسس و هو ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز في مقال لها كتبه الصحفي ديفيد كيركباتريك الذي أكد أن أبوظبي تتجسس على أمير قطر بتقنية تجسس إسرائيلية كما استهدفت هذه التقنية شخصيات إسلامية في العالم العربي .
و أضاف المقال بأنه و بالتزامن مع هذه الحادثة فقد أعلنت إدارة الفايسبوك الأسبوع الماضي عن حذف 265 صفحة و حسابا مزيفا إستهدفت دولا إفريقية من بينها تونس في علاقة بتوجيه الرأي العام قبل الإنتخابات و ذلك بإدارة شركة أرخميدس و هي شركة ربحية إسرائيلية مختصة في الإستشارات السياسية و كسب التأييد و يرأسها ضابط المخابرات السابق في سلاح الجو الإسرائيلي إليناداف هيمان و الذي يملك شبكة علاقات واسعة في أوروبا و دول الخليج
En continu
- Hier 22:56 رسالة الى وزير الداخلية
- Hier 22:47 موسم الطيور
- Hier 22:39 الحالة الطوبالية
- Hier 18:35 عصفور الغنوشي النادر!
- Hier 18:33 قطر الوحيدة التي إنتدبت أمنيين تونسيين
- Hier 18:09 ''أندا تمويل'' تطلق تطبيقة ذكية جديدة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:52
|19:27
|16:06
|12:23
|05:06
|03:18
|
25°
|25°
|% 33
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|25°-17
|26°-17
|30°-19
|22°-17
|22°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 71 695) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 71 641) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 51 180) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 069) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 48 478) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 585) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 160) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 010) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 110) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 769) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 716) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 956) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 32 906) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 885) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 071) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 968) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 768) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 327) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 194) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
( 29 118) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
Par:lechef (Tunisia )
Sur: الاطباء العامون للصحة العمومية ينفذون اضرابا بيوم واحد في 6 ولايات