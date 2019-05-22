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إستهدفت الإنتخابات التونسية : موقع إسرائيلي يكشف عن الدول العربية التي تتعامل مع الشركات الإسرائيلية للجوسسة

Mercredi 22 Mai 2019

Mercredi 22 Mai 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع Israel valley نقلا عن الصحفي بيار ألونسو مقالا تحت عنوان
Archimedes Group, une entreprise basée à Tel-Aviv bannie de Facebook

تحدث عن الشركات السيبرانية في إسرائيل التي لا تحتكر الحكومة فيها هذا النشاط بل تساهم على دعم الشركات الخاصة المختصة مؤكدا على أن تل أبيب أصبحت رائدة في هذا المجال .


وأضاف المقال بأن شركة فايسبوك وواتساب قد أصدرت مؤخرا تحديثا لتفادي ثغرة تقنية سمحت لشركة Nso الإسرائيلية من إختراق الهواتف الذكية و ذلك وفق ما نقلته صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية .

و أضاف الموقع الإسرائيلي بأن هذا المنتج الرائد للشركة الإسرائيلية يمكّن من التجسس على الهواتف الذكية و مستخدميها دون علم منه و ذلك بتنشيط الميكروفون و الكاميرا و البحث في الرسائل و جميع البيانات المرتبطة بالإنترنات .

و أردف المقال بأن الإمارات العربية المتحدة و بدرجة أقل المملكة العربية السعودية هما الدولتان الأكثر تعاملا مع الشركة الإسرائيلية و إقتناء لبرامج التجسس و هو ما أكدته صحيفة نيويورك تايمز في مقال لها كتبه الصحفي ديفيد كيركباتريك الذي أكد أن أبوظبي تتجسس على أمير قطر بتقنية تجسس إسرائيلية كما استهدفت هذه التقنية شخصيات إسلامية في العالم العربي .

و أضاف المقال بأنه و بالتزامن مع هذه الحادثة فقد أعلنت إدارة الفايسبوك الأسبوع الماضي عن حذف 265 صفحة و حسابا مزيفا إستهدفت دولا إفريقية من بينها تونس في علاقة بتوجيه الرأي العام قبل الإنتخابات و ذلك بإدارة شركة أرخميدس و هي شركة ربحية إسرائيلية مختصة في الإستشارات السياسية و كسب التأييد و يرأسها ضابط المخابرات السابق في سلاح الجو الإسرائيلي إليناداف هيمان و الذي يملك شبكة علاقات واسعة في أوروبا و دول الخليج

  
  
     
  
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