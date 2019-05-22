حركة النهضة تدعو هيئة الانتخابات الى التمديد في فترة تسجيل الناخبين

Mercredi 22 Mai 2019



وات

- جددت حركة النهضة طلبها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنظر في إمكانية تمديد مدة التسجيل داخل البلاد وخارجها، وذلك بهدف تدارك التعثرات التي شهدتها حملة التسجيل بالخارج وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من التونسيين لأداء واجبهم الانتخابي.واعتبرت في بيان لها اليوم الاربعاء عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي،أن التوفق في تسجيل ما يزيد عن مليون ناخب جديد بالسجلات الانتخابية خلال حملة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019، يعززالعملية الديمقراطية ويرفع من مصداقيتها ويدفع الأطراف السياسية إلى بلورة البرامج المناسبة لتحقيق تطلعات الناخبين.وعبرت الحركة في جانب آخر،عن استعدادها للانخراط في كل مبادرة أو مدونة سلوك من شأنها ضمان المنافسة الشفافة والانتخابات النزيهة والمسؤولة، ودعم التعددية والتنوع والارتقاء بمستوى الحملات الانتخابية بعيدا عن الشعبويّة وتوظيف وسائل غير مشروعة.كما حذرت من "خطورة مساعي بعض الأطراف الأجنبية من التدخل في الشأن الداخلي لتونس، وذلك عقب ما تم إعلانه من أن إدارة بعض المواقع الاجتماعيّة قامت مؤخرا بحظر عشرات الحسابات والصفحات نظرا لإدارتها وتمويلها إشهاريا من قبل شركات اجنبية بقصد التأثير على سير الانتخابات التونسية وإرباك المشهد السياسي".ودعت في هذا السياق، كافة التونسيين إلى مضاعفة اليقظة لإحباط هذه المحاولات المشبوهة وعدم الانجرار وراء الدعايات المضللة.وقد تدارس المكتب التنفيذي للحركة، الوضع العام بالبلاد والتطورات السياسية والاجتماعيّة التي شهدتها الأسابيع الفارطة، كما استمع إلى تقرير قدمه رئيس الحركة حول زيارته الى فرنسا، وتداول المكتب في مساراعداد قائمات الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة وجدول أعمال الندوة السنوية الثالثة.