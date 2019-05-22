الشاهد: تونس مثالا لحرية المعتقد والضمير وقيم الإعتدال والتسامح

Mercredi 22 Mai 2019



باب نات

- أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا الصباح لدى اشرافه بجزيرة جربة على افتتاح مؤتمر " التعايش السلمي بين الأديان" بمناسبة انطلاق الاحتفال الرسمي بزيارة معبد الغريبة أن تونس مثالا لحرية المعتقد والضمير وقيم الإعتدال والتسامح ونبذ دعوات التكفير والتحريض والكراهية واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية.