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الشاهد: تونس مثالا لحرية المعتقد والضمير وقيم الإعتدال والتسامح

Mercredi 22 Mai 2019

Mercredi 22 Mai 2019
باب نات - أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذا الصباح لدى اشرافه بجزيرة جربة على افتتاح مؤتمر " التعايش السلمي بين الأديان" بمناسبة انطلاق الاحتفال الرسمي بزيارة معبد الغريبة أن تونس مثالا لحرية المعتقد والضمير وقيم الإعتدال والتسامح ونبذ دعوات التكفير والتحريض والكراهية واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية.





  
  
     
  
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