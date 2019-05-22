البرلمان يشرع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الاموال المخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

Mercredi 22 Mai 2019



وات

- شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، الاربعاء، وبعد تاخير بساعتين، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الاموال المخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمبلغ قدره 641 مليون و200 الف دينار وذلك بحضور كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري.ويأتي هذا الترفيع في الاموال المخصصة لفائدة الشركة تنفيذا لقرار مجلس الادارة "اعادة هيكلة الأموال وتثبيتها في حدود مبلغ 657 مليون و129 الف دينار والدعوة الى الشروع في الاجراءات الخاصة بادراج عملية اعادة هيكلة راس مال الشركة بصفة نهائية في اطار مشروع قانون" وذلك على اثر تقرير مراقب حسابات الشركة الذي أبدى تحفظا على القوائم المالية للشركة لسنة 2013 تتمثل أساسا في اعتماد معالجة محاسبية افضل لمجموع منح الاستثمار والهبات المتأتية من الدولة. وستمكن هذه العملية من تدعيم التوازن بين الاموال المخصصة من الدولة والاصول الثابتة للشركة. وستمكن تثبيت هذه الاموال من المحافظة على التوازنات المالية للشركة والمعادلة بين الموارد والاستعمالات.وستتم عملية الترفيع في الاموال عبر ادماج مبلغ 261 مليون و381 الف دينار بعنوان الاموال المخصصة من الدولة المتعلقة بالمشاريع المنجزة خلال الفترة الممتدة من سنة 1968 الى سنة 1999 وادماج مبلغ 269 مليون و656 الف دينار بعنوان مساهمة الدولة عن طريق قروض خارجية تكفلت بها خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 الى سنة 2013 وادماج مبلغ 110 مليون و161 الف دينار بعنوان مساهمة الدولة عن طريق الموارد العامة للميزانية.كما يتضمن مشروع القانون المعروض فصلا ثانيا يمكن من تجاوز العبء الجبائي الذي يمكن ان ينجر عن عملية الترفيع في الأموال المخصصة بعنوان الضريبة على الشركات على غرار ما تم اعتماده بالنسبة لمنشآت عمومية مماثلة خاصة بالنظر الى الوضعية المالية للشركة.