تشكيل لجنة تحقيق فني للبحث في ظروف حادث اصطدام قطار بسيارة على مستوى الخط الرابط بين تونس العاصمة وصفاقس

Mercredi 22 Mai 2019
وات - قرر وزير النقل هشام بن أحمد، تشكيل لجنة تحقيق فني للبحث في ظروف الحادث الذي جد يوم 18ماي 2019 والمتمثل في اصطدام قطار نقل المسافرين الرابط بين تونس العاصمة وصفاقس بسيارة خاصة على مستوى معتمدية ساقية الزيت بصفاقس.
وتتولى هذه اللجنة، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن الوزارة ، الكشف عن أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، على أن تقدم تقريرها للعموم حول ملابسات الحادث خلال 15 يوما ابتداء من اليوم 22 ماي 2019 وسيتم على إثر ذلك رفع الأمر إلى القضاء للبت فيه، ويتسنى بالتالي للوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرر وقوع مثل هذه الحوادث الأليمة .
وكانت معتمدية ساقية الزيت عرفت في وقت الإفطار يوم السبت 18 ماي 2019، حادث مرور أليم تمثل في اصطدام بين القطار الذي يقطع المدينة وسيارة خفيفة نتج عنه وفاة ثلاثة أطفال( 6 سنوات و11 سنة و14 سنة) كانوا على متنها وإصابة سائقها بجروح بليغة.
وتتولى هذه اللجنة، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن الوزارة ، الكشف عن أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، على أن تقدم تقريرها للعموم حول ملابسات الحادث خلال 15 يوما ابتداء من اليوم 22 ماي 2019 وسيتم على إثر ذلك رفع الأمر إلى القضاء للبت فيه، ويتسنى بالتالي للوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرر وقوع مثل هذه الحوادث الأليمة .
وكانت معتمدية ساقية الزيت عرفت في وقت الإفطار يوم السبت 18 ماي 2019، حادث مرور أليم تمثل في اصطدام بين القطار الذي يقطع المدينة وسيارة خفيفة نتج عنه وفاة ثلاثة أطفال( 6 سنوات و11 سنة و14 سنة) كانوا على متنها وإصابة سائقها بجروح بليغة.
En continu
- Hier 22:56 رسالة الى وزير الداخلية
- Hier 22:47 موسم الطيور
- Hier 22:39 الحالة الطوبالية
- Hier 18:35 عصفور الغنوشي النادر!
- Hier 18:33 قطر الوحيدة التي إنتدبت أمنيين تونسيين
- Hier 18:09 ''أندا تمويل'' تطلق تطبيقة ذكية جديدة
- Hier 13:56 سمير بن طلال آل سعود..
- Hier 11:19 لماذا سورة التوبة دون بسملة؟؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:52
|19:27
|16:06
|12:23
|05:06
|03:18
|
21°
|24°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|24°-17
|26°-17
|29°-19
|24°-17
|23°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 71 581) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 71 535) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 50 923) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 063) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 48 365) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 578) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 126) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 962) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 107) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 760) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 712) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 904) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 882) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 32 858) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 068) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 961) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 753) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 317) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 083) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
( 29 039) سنية بالشيخ : المكي كان وزير صحة ع
Par:aziz75 (France )
Sur:هارب من دولة الاتحاد العام التونسي للشغل