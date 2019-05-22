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تشكيل لجنة تحقيق فني للبحث في ظروف حادث اصطدام قطار بسيارة على مستوى الخط الرابط بين تونس العاصمة وصفاقس

Mercredi 22 Mai 2019

Mercredi 22 Mai 2019
وات - قرر وزير النقل هشام بن أحمد، تشكيل لجنة تحقيق فني للبحث في ظروف الحادث الذي جد يوم 18ماي 2019 والمتمثل في اصطدام قطار نقل المسافرين الرابط بين تونس العاصمة وصفاقس بسيارة خاصة على مستوى معتمدية ساقية الزيت بصفاقس.

وتتولى هذه اللجنة، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن الوزارة ، الكشف عن أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، على أن تقدم تقريرها للعموم حول ملابسات الحادث خلال 15 يوما ابتداء من اليوم 22 ماي 2019 وسيتم على إثر ذلك رفع الأمر إلى القضاء للبت فيه، ويتسنى بالتالي للوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرر وقوع مثل هذه الحوادث الأليمة .


وكانت معتمدية ساقية الزيت عرفت في وقت الإفطار يوم السبت 18 ماي 2019، حادث مرور أليم تمثل في اصطدام بين القطار الذي يقطع المدينة وسيارة خفيفة نتج عنه وفاة ثلاثة أطفال( 6 سنوات و11 سنة و14 سنة) كانوا على متنها وإصابة سائقها بجروح بليغة.

  
  
     
  
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