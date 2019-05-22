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وزير أملاك الدّولة يستقبل سفير الجمهورية البرتغالية بتونس

Mercredi 22 Mai 2019

Mercredi 22 Mai 2019
باب نات - استقبل الهادي الماكني، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية يوم الثلاثاء 21 ماي 2019 بمكتبه سفير الجمهورية البرتغالية بتونس خوزي لودوفيس "José Ludovice".

ووفق بلاغ لوزارة أملاك الدّولة أكد الوزير خلال هذا اللّقاء على أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين تونس والبرتغال في العديد من المجالات مستعرضا سبل دعمها وتطويرها خاصة في ظلّ الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في تونس الذي يمثل دافعا مهما لتطوير الشراكة بين البلدين.


من جهته ثمّن السفير عمق العلاقات التونسية البرتغالية وما تشهده من تطور متواصل مؤكدا على أن اللقاء كان فرصة لبحث الإمكانيات المتاحة في مختلف المجالات لتعزيز الاستثمار والشراكة وتبادل التجارب والآراء في كل من تونس والبرتغال.

  
  
     
  
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