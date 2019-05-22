الشاهد يشرف بجامع الزيتونة على موكب ديني احتفالا بذكرى نزول القرآن

Mercredi 22 Mai 2019
باب نات - أشرف يوسف الشاهد رئيس الحكومة بعد عصر يوم الثلاثاء 21 ماي 2019 م الموافق ليلة 17 رمضان 1440هـ على موكب دينيّ بجامع الزيتونة نظّمته وزارة الشؤون الدّينيّة احتفالا بذكرى نزول القرآن الكريم، وحضره أحمد عظوم وزير الشؤون الدّينيّة و الشاذلي بوعلاق والي تونس وعدد من أعضاء الحكومة ونوّاب الشعب والشخصيّات السياسيّة والإطارات الدينية وعموم المصلّين.
وقد افتُتِح الموكب بتلاوة مباركة من الذكر الحكيم للمقرئ منذر الجدّي ليقدّم بعد ذلك الشّيخ عز الدّين ثامر محاضرة بعنوان "القيم والمبادئ الإنسانيّة في القرآن الكريم" وقدّم المنشد الشاب علي بن صالحة بعض المدائح والأذكار هذا واختتم الشّيخ هشام بن محمود الإمام الخطيب للجامع المعمور بالدّعاء في هذا الموكب الدّيني.
وقد افتُتِح الموكب بتلاوة مباركة من الذكر الحكيم للمقرئ منذر الجدّي ليقدّم بعد ذلك الشّيخ عز الدّين ثامر محاضرة بعنوان "القيم والمبادئ الإنسانيّة في القرآن الكريم" وقدّم المنشد الشاب علي بن صالحة بعض المدائح والأذكار هذا واختتم الشّيخ هشام بن محمود الإمام الخطيب للجامع المعمور بالدّعاء في هذا الموكب الدّيني.
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Par:kamelwww (France )
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