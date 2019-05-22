الجهيناوي يلتقي عدد من سامي المسؤولين النرويجيين لربط جسور التواصل والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين

Mercredi 22 Mai 2019



باب نات

- في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها وزير الشؤون الخارجية مع عدد من سامي المسؤولين النرويجيين إلتقى خميس الجهيناوي يوم الثلاثاء في أوسلو مع كل من المدير التنفيذي لإتحاد الشركات النرويجية (NHO) Ole Erik Almlid والمدير التنفيذي لجمعية الشركات النرويجية والإفريقية (NABA) Eivind Fjeldstad للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين هذه الهياكل ونظيراتها التونسية لاسيما "إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية"(UTICA) و"وكالة النهوض بالإستثمارات الخارجية" (FIPA) وربط جسور التواصل والشراكة بين رجال الأعمال في البلدين في عديد المجالات الواعدة على غرار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتربية الأحياء المائية وصيد الأسماك والأسمدة والطاقات المتجددةوإستعرض وزير الشؤون الخارجية جملة الإصلاحات التي إتخذتها تونس لتعزيز الإستثمار والرفع من مردودية الإقتصاد التونسي، مشيرا بالخصوص إلى ما توليه تونس من أهمية للتعاون مع بلدان القارة الإفريقية، مذكرا بانضمام تونس إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) وإدماجها في المنطقة القارية الإفريقية للتجارة الحرة .ووجه وزير الخارجية دعوة إلى إتحاد الشركات النرويجية (NHO) للمشاركة في منتدى تونس للاستثمار المقرر عقده يومي 20 و 21 جوان 2019. من جهته، أعرب Ole Erik Almlid عن نيته زيارة تونس على رأس وفد من رجال الأعمال النرويجيين، خلال شهر نوفمبر القادم، لإستكشاف مجالات تعاون بين البلدين والإستفادة من الأهمية التي تمثلها السوق التونسية في القارة الإفريقية.