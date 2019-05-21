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وزير الشؤون الخارجية يعقد جلسة عمل مع نظيرته النرويجية بالعاصمة النرويجية أوسلو

Mardi 21 Mai 2019

Mardi 21 Mai 2019
باب نات - عقد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يوم الثلاثاء بالعاصمة النرويجية أوسلو جلسة عمل مع وزيرة خارجية النرويج "آنا ماري آركسن سوريدا"، تطرقت إلى علاقات الصداقة والتعاون الممتازة القائمة بين تونس والنرويج وأهمية تعزيز الديناميكية التي تشهدها هذه العلاقات عبر تفعيل قرارالسلطات النرويجية إعادة فتح سفارتها في تونس.

كما مثلت جلسة العمل التي حضرها وفدي البلدين مناسبة للتباحث حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين والدعم الذي يمكن أن تقدمه النرويج لتونس لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الماثلة.


كما ناقش الوزيران وفق بلاغ لوزارة الخارجية التعاون المتعدد الاطراف لاسيما التنسيق الدبلوماسي المشترك بين البلدين في آفق ترشح تونس والنرويج ، للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، حيث أكد الجانبان على أهمية العمل على تعزيز التعددية والسلام والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب والتسوية السلمية للنزاعات الدولية.

وبخصوص التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، قدم الوزير لنظيرته النرويجية بسطة عن مشروع الأكاديمية الدبلوماسية التي تولى رئيس الجمهورية وضع حجر الأساس لها يوم 3 ماي، معربا عن تطلع تونس للإستفادة من التجربة النرويجية لدعم هذا المشروع الذي يراد منه أن يكون منارة علمية ذات إشعاع إقليمي خاصة في إفريقيا والعالم العربي، بهدف تطوير مهارات الدبلوماسيين وكبار الموظفين في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية الوقائية وعمليات حفظ السلام.

  
  
     
  
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