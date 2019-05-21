قطر الوحيدة التي إنتدبت أمنيين تونسيين

Mardi 21 Mai 2019



هاجر 347 من أعوان الأمن والقوات المسلحة بعد سنة 2011 إلى قطر، وهي الدولة الوحيدة التي انتدبت تونسيين من هذا السلك، وفق ما ورد في دراسة قدمتها اليوم خلال ندوة في العاصمة كل من مؤسسة فريدريش ناومان و مجلة L'economiste maghrebin .المصدر - موزاييك