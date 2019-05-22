تونس تشارك لأول مرة في الأسبوع الافريقي للمحروقات المنعقد من 4 الى 8 نوفمبر 2019 بمدنية كيب تاون

Mercredi 22 Mai 2019



وات

- تشارك تونس، لأول مرة، في الأسبوع الإفريقي للبترول" أفريكا أويل " الذي سينعقد من 4 الى 8 نوفمبر 2019 بمدينة كيب تاون (جنوب افريقيا) وفق بيانات نشرها موقع التظاهرة على شبكة الانترنات.وسيحضر وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني التظاهرة التي تجمع منذ 25 عاما كبار الفاعلين في صناعة النفط والغاز على المستوى الإفريقي وفق بيانات موقع التظاهرة "دابليو دابليو دابليو دوت أفريكا-أويل ويك دوت كوم ".وتستقطب التظاهرة سنويا أنظار الفاعلين في قطاع النفط والغاز على غرار الحكومات والشركات البترولية الدولية والمستثمرين ومسدي الخدمات.ويخطط الفاعلون الأفارقة، خلال التظاهرة، لمناقشة مستقبل قطاع النفط و الغاز على مستوى القارة الإفريقية وعقد شراكات مربحة جديدة والمشاركة في طلبات عروض، خلال أكبر تجمع لوزراء الطاقة.ويشارك في اللقاء 11 وزيرا يمثلون نيجيريا وغينيا الإستوائية وأوغندا وتونس التي أكدت مشاركتها في التظاهرة الي يسشارك فيها زهاء 200 محاضر ذو صيت عالمي وأكثر من 1500 مندوب.وسيستغل الوزراء، هذا اأسبوع، لبحث الخطط الوطنية في مجال المحروقات والتنافسية السيادية ومنح الرخص واستكمال طلبات العروض ، وفق بيانات نشرها الموقع الالكتروني.وسيعرض الوزراء تفاصيل عن الخطط الوطنية في مجال المحروقات على أنظار 1500 اطار سام يمثلون حلقة انتاج المحروقات في العالم وفاعلون مستقلون ومؤسسات الخدمات ومتخصصون في علوم الجيولوجيا وممثلون عن القطاع المالي في العالم.