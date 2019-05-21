سليانة :حجز شاحنة محملة ببضاعة مجهولة المصدر بقيمة 600 الف دينار

Mardi 21 Mai 2019
وات - تمكن فريق مشترك بين اعوان الطريق العمومي والتدخلات السريعة و الأمن العمومي وحرس المرور التابعة لإقليم الحرس الوطني بولاية سليانة في الساعات الأولى من فجر اليوم من حجز شاحنة ثقيلة بمنطقة "خنقة زقالاص" من معتمدية الروحية, محملة ببضاعة مجهولة المصدر( البسة و "إكسسوارات" و مساحيق تجميل مقلدة )بقيمة جملية قدرت ب 600 ألف دينار وذلك الى جانب القيمة المالية للشاحنة المحتجزة التي تبلغ 500 ألف دينار وذلك وفق ما صرح به ه رئيس منطقة الحرس الوطني بسليانة المقدم حبيب الفازعي.
و أضاف ذات المصدر أن صاحب الشاحنة تعمد قلب صندوق الشاحنة الخلفي المحملة بالبضاعة حتى يتمكن من الهروب أثناء عملية المطاردة مفيدا بانه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف أعوان الحرس الوطني .
و أضاف ذات المصدر أن صاحب الشاحنة تعمد قلب صندوق الشاحنة الخلفي المحملة بالبضاعة حتى يتمكن من الهروب أثناء عملية المطاردة مفيدا بانه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف أعوان الحرس الوطني .
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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