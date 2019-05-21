Mardi 21 Mai 2019
وات - تمت عشية يوم الاثنين السيطرة على حريق نشب في أحد اجزاء الواحة القديمة بتوزر بعد حوالي خمس ساعات من جهود التدخل لاطفائه وفق مصدرمن الإدارة الجهوية للحماية المدنية.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الحريق جاء على خمس مواقع من الواحة المذكورة وتسبب في خسائر لنحو 239 شجرة نخيل بين حرق كلي وجزئي .
وأضاف أن من بين اسباب انتشار الحريق في أماكن متفرقة ، الإهمال الذي تعانيه الواحة القديمة بكثرة الأعشاب والقصب وصعوبة الولوج إليها لضيق المسالك فضلا عن غياب نقاط مياه يتم التزود منها.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الحريق جاء على خمس مواقع من الواحة المذكورة وتسبب في خسائر لنحو 239 شجرة نخيل بين حرق كلي وجزئي .
وأضاف أن من بين اسباب انتشار الحريق في أماكن متفرقة ، الإهمال الذي تعانيه الواحة القديمة بكثرة الأعشاب والقصب وصعوبة الولوج إليها لضيق المسالك فضلا عن غياب نقاط مياه يتم التزود منها.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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