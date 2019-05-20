احداث مجموعة دعم لأجل الشراكة الاقتصادية التونسية الفرنسية

Lundi 20 Mai 2019



وات

- تم الإعلان عن إحداث مجموعة دعم لأجل الشراكة التونسية الفرنسية، خلال ندوة صحفية نظمتها، الإثنين، سفارة فرنسا بتونس.وتتمثل مهمّة المجموعة في دعم الأفكار وإطلاق مشاريع جديدة خاصّة في القطاعات المجددة، التي تتوفر على إمكانات هامّة.وستحظى المسائل المتعلقة بتعصير الفلاحة التونسية والصناعات الغذائية بتعميق التفكير وتقديم مقترحات برامج من بين المواضيع ذات الأولوية ضمن عمل المجموعة./فاضل عبد الكافي: رئيس مجلس الإدارة ل"التونسية للأوراق المالية" والوزير السابق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والمالية بالنيابة./حسام العودي: مؤسس فضاء العمل الجماعي "كوجيت"./جلول عيّاد: وزير المالية الأسبق والرئيس المؤسس لمجموعة "فيغا"./نائلة بن زينة: "سيو" "ويمبي"./برنار مانوسات آلان أومبيلين: "فوكالكوم" /منير بولكوت: مدير عام "سالتمارين" /مايا بورغدة: محامية ومؤسسة بالتعاون ل"جوريسماد" /هشام اللومي: الرئيس المدير العام لمجموعة اللومي /محمد الفريخة: مدير عام تلنات /شامة قرقوري: رئيسة الجمعية التونسية للتصرف والاستقرار الاجتماعي /حبيب كراولي: الرئيس المدير العام ل"كاب بنك" /نجلاء حمدي الشريف: رئيسة "سانوفي" تونس /مارتن هيرش: مديرة مساعدة المستشفيات العمومية باريس /جينو اينزيريلو: مدير التنمية التجارية "بنسصارد" /لسعد الكيلاني: المدير العام وصاحب مجموعة الكيلاني /خالد اللويتي: مدير عام "بيار فابر" تونس /عزيز مبارك: المؤسس بالشراكة ل"أريكأنفست" /راضي المدب: الرئيس المدير العام ل"كومت" /كلود ميغات: الرئيس المدير العام ل"سب ام ار" /بدر الدين وايلي: رئيس "فارماغ" /نضال الورفلي: مدير مكتب الطاقة النووية والطاقات البديلة بتونس /ألكسندر راتل مدير عام "الموسم الفلاحي" /سليم الزغل: مدير عام "ألتايا للتعبئة" / منصور زاكوبوف: مدير عام "طوطال" تونس /عبدا الرزاق الزواري: استاذ جامعي والوزير الأسبق للتنمية الجهوية والمحلية /خالد الزريبي: "ألفامينا"