القصرين: أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف (ب) بتالة تنطلق في غضون شهر سبتمبر المقبل (المدير الجهوي للصحة)

Lundi 20 Mai 2019



وات

- أفاد المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، اليوم الاثنين، بأن أشغال إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف (ب) بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، المبرمج منذ سنة 2012 بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 45 مليون دينار، ستنطلق في غضون شهر سبتمبر المقبل.وأوضح الشعباني، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن ملف طلب عروض هذا المشروع، المموّل من طرف البنك الإسلامي للتنمية، جاهز والإعتمادات المخصصة له متوفرة، حيث سيتم في موفى شهر ماي الجاري إعلان طلب عروض أشغال إنجازه وإسناد الصفقة.وأبرز أن مدة إنجاز المشروع حددت بسنتين وتقدّر طاقة إستيعابه بـ105 أسرة، ويتكون من قسم إستعجالي، ومخبر، وقسم للأشعة، وأقسام للجراحة العامة، وقسم لأمراض النساء والتوليد، وقسم للطب الباطني، وقسم لطب الأطفال، وقسم الإنعاش، وقسم العمليات، وقسم أموات، فضلا عن عيادات خارجية، وإدارة، ومكتبات فنية، وقاعة إنتظار، وصيدلية.وبخصوص مشروع المستشفى الجهوي صنف (ب) بمعتمدية سبيبة، المموّل من طرف الصندوق السعودي للتنمية بكلفة تقدر ب52 مليون دينار موزعة بين البناء والتجهيز، بيّن ذات المصدر أنه في بلغ حاليا مرحلة إختيار المصممين، وسيتم قبل موفى سنة 2019 إعلان طلب عروض إنجازه والحرص على إنطلاق أشغاله في بداية السنة الإدارية الجديدة.وفي ما يتعلق بنسبة تقدم أشغال المستشفى الجهوي صنف - ب- بسبيطلة، التي إنطلقت منذ سنة2016 ، قال الشعباني إنها بلغت حاليا 80 بالمائة ومن المؤمل أن تستكمل قريبا بعد تعطلها لفترة بسبب عدم خلاص المقاول، مؤكدا أنه سيتم في أقرب الآجال إقتناء التجهيزات الضرورية لهذا المرفق الصحي.واعتبر، في سياق متصل، أن المؤسسات الصحية الثلاث ستساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المستشفى الجهوي الوحيد بالقصرين وفي تقريب الخدمات من متساكني المناطق القريبة من معتمديات تالة وسبيبة وسبيطلة، وفق تقديره.