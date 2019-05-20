وزير الدفاع الوطني يلتقي وفدا طلابيا من جامعة اوتاوا الكندية

Lundi 20 Mai 2019



وات

- أكد وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، اليوم الإثنين، خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة بوفد طلابّي من جامعة أوتاوا الكندية، ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب في إطار مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، مبينا أن هذه الظاهرة لا مستقبل لها في تونس بحكم ترسخ قيم الاعتدال والوسطية والتنوير في المجتمع التونسي.واستعرض الوزير مع الوفد الطلابي التحديات الأمنية التي تواجهها تونس بحكم التحوّلات الحاصلة في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل الإفريقي وفي مقدمتها الإرهاب، مشيرا في هذا السياق إلى أن المؤسسة العسكرية في تونس تعمل على تطوير قدراتها العملياتية من خلال التكوين والتدريب واقتناء التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية وتطوير الاستعلام في نطاق التعاون الدولي مع بعض البلدان الصديقة، حسب ما جاء في بلاغ إعلامي للوزارة.من جهة أخرى بيّن الزبيدي أن نجاح المؤسسة العسكرية في آداء مهامها يعود بالأساس إلى حيادها والتزامها بالقوانين المنظمة لها، مستعرضا في هذا الاطار مساهمات المؤسسة العسكرية في تأمين عوامل الانتقال الديمقراطي في تونس من خلال المشاركة في حفظ النظام العام وحماية المؤسسات العمومية والمنشآت الحساسة وتأمين انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2014 بالإضافة إلى تأمين مختلف الامتحانات الوطنية واستقبال سنة 2011 لنحو مليون و700 ألف لاجئ من أكثر من 100 جنسية وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية لهم.وتمحورت تساؤلات الحاضرين حول جملة من القضايا الوطنية الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والتربوية والحضارية بالإضافة إلى مسألة عودة التونسيين من بؤر التوتر.وبخصوص هذه المسألة أشار وزير الدفاع الوطني إلى أن التعامل مع هؤلاء العائدين " يقوم على احترام حقوق الإنسان ودولة القانون والمؤسسات"، مبّينا أن معالجة مختلف القضايا الوطنية مرتبط بضرورة القيام بإصلاحات كبرى في مختلف القطاعات.يذكر أن زيارة الوفد الطلابّي من جامعة أوتاوا الكندية تندرج في إطار القيام بدراسة ميدانية ترمي إلى التعرّف على تجربة تونس في مجال الانتقال الديمقراطي.وكان رئيس الجمهورية التقى قبل أيام الوفد الطلابي الكندي في قصر قرطاج، حيث أعرب عن ثقته في قدرة تونس على تجاوز مختلف الصعوبات الظرفية و مواصلة نهجها الديمقراطي لتركيز دولة مدنية تقدمية تقوم على المؤسسات وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتعزيز مكانة المرأة.