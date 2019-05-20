نابل: انقطاع التيار الكهربائي بالمستشفى الجهوي محمد التلاتلي للاطفال مساء أمس لمدة 8 دقائق

Lundi 20 Mai 2019



وات

- انقطع التيار الكهربائي في حدود منتصف ليل أمس الأحد بالمستشفى الجهوي محمد التلاتلي للاطفال بنابل لمدة لم تتجاوز 8 دقائق، وفق ما أفادت به، اليوم الاثنين، المديرة الجهوية للصحة بنابل، دلال الزواوي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.وقالت الزواوي إنه "رغم ما أثاره انقطاع التيار الكهربائي من مخاوف في صفوف المداومين بالمستشفى في حصة الاستمرار الليلية، الا ان ذلك لم يتسبب في أي اضرار للأطفال المقيمين بالمستشفى، ولا بالنسبة للرضع الذين تتم مساعدتهم على التنفس باستعمال تجهيزات تعمل ببطاريات شحن منفصلة عن الشبكة".وأضافت أن فريق الصيانة التابع للمستشفى تدخّل بصفة عاجلة لإصلاح العطب الذي جدّ على مستوى الشبكة الداخلية للمستشفى والتي أكدت في حاجة الى صيانة وإعادة تهيئة في أقرب الاوقات.وأوضحت أن إعادة تهيئة الشبكة الكهربائية للمستشفى، وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك ستكون من بين اولى المواضيع التي سيتم بحثها خلال الاجتماع المبرمج هذا الاسبوع على مستوى وزارة الصحة.و كان رئيس قسم الولدان بالنيابة بمستشفى التلاتلي، الدكتور هيثم البشروش، قد نشر ليلة امس على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مقاطع فيديو مباشرة لحالة المستشفى خلال الفترة التي انطقع فيها التيار الكهربائي.وكان البشروش قد اأعلن منذ فترة نيته الاستقالة ومغادرة المستشفى بسبب ما اعتبره " نقصا فادحا في الموارد البشرية خاصة على مستوى اطباء الاختصاص وتواصل عديد الاشكاليات اللوجستية ومن بينها بالخصوص مشكلة اضطراب الشبكة الكهربائية للمستشفى المتواصلة منذ اكثر من سنة".وكان حذّر، في تصريحات سابقة لـ (وات) وفي تدوينات على صفحته شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، في اكثر من مناسبة بان عدم ايجاد الحلول العاجلة لاشكاليات المستشفى الجهوي محمد التلاتلي ستكون نتيجته كارثة صحية بولاية نابل، وفق تعبيره.