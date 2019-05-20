قريبا منح تونس خط قرض فرنسي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة (السفير الفرنسي)

Lundi 20 Mai 2019
وات - أعلن سفير فرنسا بتونس، اوليفيي بوافر دارفور، الاثنين، عن منح تونس قريبا خط قرض فرنسي بقيمة 30 مليون يورو (اي حوالي 100 مليون دينار) لدعم انشطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة، خصصت لتقديم برنامج دعم الشراكة الاقتصادية بين فرنسا وتونس، ان فرنسا قررت تركيز مشروع "أليف" سيمكن الشباب من خريجي التعليم العالي في قطاع التكنولوجيا الرقمية من الانتفاع بدورات تكوينية.
وأوضح أن هذا المشروع الذي سينطلق يوم 3 جويلية 2019 بولاية سليانة وسيشرف على انجازه المؤسسة التونسية للتنمية، سيحصل على دعم مالي قدره 3 مليون يورو.
ويشار الى ان الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية التي ستتدخل في تونس كاول بلد في العالم، ستقوم قريبا بتنفيذ مشروع حول التجديد وذلك بتمويل أوروبي بحوالي 15 مليون يورو، حسب السفير الفرنسي.
وأضاف خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة، خصصت لتقديم برنامج دعم الشراكة الاقتصادية بين فرنسا وتونس، ان فرنسا قررت تركيز مشروع "أليف" سيمكن الشباب من خريجي التعليم العالي في قطاع التكنولوجيا الرقمية من الانتفاع بدورات تكوينية.
وأوضح أن هذا المشروع الذي سينطلق يوم 3 جويلية 2019 بولاية سليانة وسيشرف على انجازه المؤسسة التونسية للتنمية، سيحصل على دعم مالي قدره 3 مليون يورو.
ويشار الى ان الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية التي ستتدخل في تونس كاول بلد في العالم، ستقوم قريبا بتنفيذ مشروع حول التجديد وذلك بتمويل أوروبي بحوالي 15 مليون يورو، حسب السفير الفرنسي.
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Par:rommen (Tunisia )
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