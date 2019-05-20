Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Ai Damait Hozen la  

قريبا منح تونس خط قرض فرنسي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة (السفير الفرنسي)

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
وات - أعلن سفير فرنسا بتونس، اوليفيي بوافر دارفور، الاثنين، عن منح تونس قريبا خط قرض فرنسي بقيمة 30 مليون يورو (اي حوالي 100 مليون دينار) لدعم انشطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة، خصصت لتقديم برنامج دعم الشراكة الاقتصادية بين فرنسا وتونس، ان فرنسا قررت تركيز مشروع "أليف" سيمكن الشباب من خريجي التعليم العالي في قطاع التكنولوجيا الرقمية من الانتفاع بدورات تكوينية.
وأوضح أن هذا المشروع الذي سينطلق يوم 3 جويلية 2019 بولاية سليانة وسيشرف على انجازه المؤسسة التونسية للتنمية، سيحصل على دعم مالي قدره 3 مليون يورو.

ويشار الى ان الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية التي ستتدخل في تونس كاول بلد في العالم، ستقوم قريبا بتنفيذ مشروع حول التجديد وذلك بتمويل أوروبي بحوالي 15 مليون يورو، حسب السفير الفرنسي.

  
  
     
  
cadre-764677c7ded57f90bc5c9c436eb985b1-2019-05-20 15:19:03






0 de 0 commentaires pour l'article 182662



En continu

الاثنين 20 ماي 2019 | 15 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:51 19:26 16:06 12:23 05:07 03:20
24°
 23° % 29 :الرطــوبة
تونــس 16°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
23°-1628°-1822°-1725°-1627°-17
  • Avoirs en devises
    13350,3

  • (17 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34392 DT        1$ =2,98285 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mai)   842,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558364727|182662 406|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires