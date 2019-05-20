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حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يعلن انخراطه في مبادرة ''ائتلاف الكرامة'' وخوض الإنتخابات التشريعية بقائمات مشتركة معها

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
وات - أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، في بيان أصدره اليوم الاثنين، انخراطه في مبادرة "ائتلاف الكرامة"، والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في قائمات مشتركة مع هذا الائتلاف، باعتباره "الأكثر جدية في المشهد السياسي"، ويمكنه أن يكون مظلة لكل مكونات العائلة السياسية المنحازة إلى استحقاقات الثورة، حسب تقديره.

ودعا الحزب باقي القوى السياسية من أحزاب وشخصيات وطنية، إلى الانخراط في هذه المبادرة الموحدة للصف الثوري، والترفع عن كل الخلافات الجانبية والمناكفات السياسية، وتوحيد الصف في الانتخابات المقبلة، في مواجهة عودة المنظومة المعادية لتطلعات الشعب للحرية والديمقراطية والمتحالفة مع لوبيات الفساد والعمالة، وفق تعبيره.


وأوضح الحزب أن قراره هذا، جاء تبعا للمفاوضات التي قام بها مع كل الحساسيات السياسية من أحزاب وشخصيات وائتلافات التي يتقاسم معها الخط السياسي، والرغبة في القطع مع منظومة الفساد والاستبداد.

يشار الى أن مبادرة "ائتلاف الكرامة" التي يقودها المحامي سيف الدين مخلوف، وأحدثت مطلع السنة الجارية، تضم شخصيات مستقلة ومن إيديولوجيات مختلفة يجمعها الإيمان بمبادئ الثورة.

  
  
     
  
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