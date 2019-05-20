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ظهور تقلبات جوية ونزول أمطار على عدد من الجهات وخاصة بالجنوب غدا الثلاثاء

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
وات - يتوقع أن تشهد الأحوال الجوية بداية من يوم غد الثلاثاء 21 ماي 2019 تقلبات وتغيّرات في الطقس.

وتشير التوقعات الى ظهور مؤشرات لتهاطل كميات من الامطار، غدا الثلاثاء، على أغلب ولايات الجنوب وهي قابس ومدنين وتوزر وقبلي وتطاوين مع إمكانية أن تشمل هذه الأمطار ولايتي الكاف وجندوبة.


كما ستشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا مع إمكانية تواصل نزول الأمطار، الأربعاء 22 ماي 2019، وفق ما نشره المعهد الوطني للرصد الجوي على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

  
  
     
  
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