Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Ai Damait Hozen la  

وزارة الصحة تفتح باب الترشح لانتداب 200 طبيب للصحة العمومية في 15 ولاية

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
وات - أعلنت وزارة الصحة عن فتحها باب الترشح لانتداب 200 طبيب للصحة العمومية لفائدة 15 ولاية وهي زغوان وباجة وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وقابس وبنزرت والكاف وجندوبة والقصرين وقفصة ومدنين وقبلي وتوزر وتطاوين.

وأفادت وزارة الصحة في بيان بها اليوم الاثنين، بأنها فتحت باب الترشح لانتداب أطباء أخصائيين للصحة العمومية في جميع الاختصاصات، وصيادلة مختصين للصحة العمومية في مجال البيولوجيا.


وقد تم تحديد آخر أجل لتقديم الترشحات إلى وزارة الصحة ليوم الجمعة 31 ماي الجاري.

  
  
     
  
cadre-d6b93d5606fe6a1b2889f7ed9c79109d-2019-05-20 14:43:52






0 de 0 commentaires pour l'article 182656



En continu

الاثنين 20 ماي 2019 | 15 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:51 19:26 16:06 12:23 05:07 03:20
24°
 23° % 29 :الرطــوبة
تونــس 16°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
23°-1628°-1822°-1725°-1627°-17
  • Avoirs en devises
    13350,3

  • (17 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34392 DT        1$ =2,98285 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mai)   842,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558364742|182656 369|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires