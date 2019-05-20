وزارة الصحة تفتح باب الترشح لانتداب 200 طبيب للصحة العمومية في 15 ولاية

Lundi 20 Mai 2019



وات

- أعلنت وزارة الصحة عن فتحها باب الترشح لانتداب 200 طبيب للصحة العمومية لفائدة 15 ولاية وهي زغوان وباجة وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وقابس وبنزرت والكاف وجندوبة والقصرين وقفصة ومدنين وقبلي وتوزر وتطاوين.وأفادت وزارة الصحة في بيان بها اليوم الاثنين، بأنها فتحت باب الترشح لانتداب أطباء أخصائيين للصحة العمومية في جميع الاختصاصات، وصيادلة مختصين للصحة العمومية في مجال البيولوجيا.وقد تم تحديد آخر أجل لتقديم الترشحات إلى وزارة الصحة ليوم الجمعة 31 ماي الجاري.