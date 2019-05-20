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– الكاف : ضبط إمرأة وحجز 04 صفائح من مخدر الزطلة

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالكاف يوم 18 ماي 2019 من ضبط إمرأة من ذوات السوابق العدلية عمرها 31 سنة بجهة برنوصة وحجزت لديها 4 صفائح من مخدر القنب الهندي "الزطلة".

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, أذنت النيابة العمومية بالكاف، بالإحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانها.


  
  
     
  
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