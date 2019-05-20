– الكاف : ضبط إمرأة وحجز 04 صفائح من مخدر الزطلة

Lundi 20 Mai 2019



باب نات

- تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالكاف يوم 18 ماي 2019 من ضبط إمرأة من ذوات السوابق العدلية عمرها 31 سنة بجهة برنوصة وحجزت لديها 4 صفائح من مخدر القنب الهندي "الزطلة".ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, أذنت النيابة العمومية بالكاف، بالإحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانها.