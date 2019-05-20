– الكاف : ضبط إمرأة وحجز 04 صفائح من مخدر الزطلة

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالكاف يوم 18 ماي 2019 من ضبط إمرأة من ذوات السوابق العدلية عمرها 31 سنة بجهة برنوصة وحجزت لديها 4 صفائح من مخدر القنب الهندي "الزطلة".
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, أذنت النيابة العمومية بالكاف، بالإحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانها.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, أذنت النيابة العمومية بالكاف، بالإحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانها.
En continu
- Hier 22:29 الله يكون في عون هذه البلاد و شعبها ،،،
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:51
|19:26
|16:06
|12:23
|05:07
|03:20
|
23°
|22°
|% 35
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|22°-15
|28°-18
|22°-17
|25°-16
|27°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 69 441) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 065) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 49 034) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 46 906) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 44 825) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 38 514) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 931) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 570) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 066) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 717) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 674) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 880) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 280) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 034) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 943) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 31 912) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 373) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 248) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 761) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 718) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
Par:NBFRADJ (Tunisia )
Sur:مجموعة '' Archimedes '' من يمولها ولماذا استهدفت النهضة والشاهد ؟