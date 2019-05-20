عرض ''السفينة'' في افتتاح مهرجان المدينة بالمهدية

Lundi 20 Mai 2019
وات - واكبت أعداد هامة من متساكني مدينة المهدية، مساء أمس الأحد، افتتاح مهرجان المدينة بعرض صوفي يحمل عنوان "السفينة" شارك في تأثيثه نحو 20 عازف وفنان.
وراوح العرض، وهو فكرة للمسرحي حسام الغريبي وانتاج للمندوبية الجهوية للثقافة والمركز الجهوي للفنون الدرامية والركحية، بين الأناشيد والقصائد المدحية والأغاني الصوفية رافقتها رقصات "تخميرة" سمت بعقول المواكبين إلى عالم من الصفاء والنقاء الروحي.
وما لبثت أن تحولت ساحة السقيفة الكحلة وسط مدينة المهدية إلى ركح شاسع أدى فيه عدد من المشاهدين، يرتدون الملابس التقليدية التي تميز الجهة، لوحات راقصة لم تهدأ إلى ساعة متأخرة من الليل.
وتمثل الدورة الجديدة لمهرجان المدينة، التي تندرج ضمن البرنامج الوطني "مدن الحضارات، متنفسا هاما لسكان المهدية خلال شهر الصيام لتبث حركة ثقافية واقتصادية واجتماعية ستتواصل إلى موفى شهر رمضان.
ويواكب الأهالي، يوم الاثنين 20 ماي 2019، عرض "مسك الليل" بقيادة سامي الهلالي فيما خصصت البرمجة سهرة للقدود الحلبية بقيادة الفنان طلال باشا خلال ليلة 22 ماي يليها عرض "لمسة وفاء" للفنان نور الدين بن عائشة.
ويتابع أهالي المهدية، مساء الجمعة 24 ماي، عرض "طربيات" للفنان زياد بدر الدين ليحي سلاطين الطرب سهرة الأحد المقبل يليها عرض "صو فسيفساء" يوم 27 ماي ليكون مسك الختام يوم 28 ماي مع عرض "زخارف طربية" للفنانة سنية بن عبد الله.
وتشهد الساحة الثقافية بمختلف مناطق المهدية، انطلاقا من 15 ماي 2019، حركة هامة تشتمل على فقرات وعروض متنوعة على غرار مهرجاني المدينة بكل من الجم وبومرداس اللذان يشتملا على عرض "طبول العيساوية" وسهرة للفنان أحمد الماجري علاوة على سهرة غناء وعزف نسائية تحمل عنوان "تاج العرايس".
وراوح العرض، وهو فكرة للمسرحي حسام الغريبي وانتاج للمندوبية الجهوية للثقافة والمركز الجهوي للفنون الدرامية والركحية، بين الأناشيد والقصائد المدحية والأغاني الصوفية رافقتها رقصات "تخميرة" سمت بعقول المواكبين إلى عالم من الصفاء والنقاء الروحي.
وما لبثت أن تحولت ساحة السقيفة الكحلة وسط مدينة المهدية إلى ركح شاسع أدى فيه عدد من المشاهدين، يرتدون الملابس التقليدية التي تميز الجهة، لوحات راقصة لم تهدأ إلى ساعة متأخرة من الليل.
وتمثل الدورة الجديدة لمهرجان المدينة، التي تندرج ضمن البرنامج الوطني "مدن الحضارات، متنفسا هاما لسكان المهدية خلال شهر الصيام لتبث حركة ثقافية واقتصادية واجتماعية ستتواصل إلى موفى شهر رمضان.
ويواكب الأهالي، يوم الاثنين 20 ماي 2019، عرض "مسك الليل" بقيادة سامي الهلالي فيما خصصت البرمجة سهرة للقدود الحلبية بقيادة الفنان طلال باشا خلال ليلة 22 ماي يليها عرض "لمسة وفاء" للفنان نور الدين بن عائشة.
ويتابع أهالي المهدية، مساء الجمعة 24 ماي، عرض "طربيات" للفنان زياد بدر الدين ليحي سلاطين الطرب سهرة الأحد المقبل يليها عرض "صو فسيفساء" يوم 27 ماي ليكون مسك الختام يوم 28 ماي مع عرض "زخارف طربية" للفنانة سنية بن عبد الله.
وتشهد الساحة الثقافية بمختلف مناطق المهدية، انطلاقا من 15 ماي 2019، حركة هامة تشتمل على فقرات وعروض متنوعة على غرار مهرجاني المدينة بكل من الجم وبومرداس اللذان يشتملا على عرض "طبول العيساوية" وسهرة للفنان أحمد الماجري علاوة على سهرة غناء وعزف نسائية تحمل عنوان "تاج العرايس".
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- Hier 22:29 الله يكون في عون هذه البلاد و شعبها ،،،
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Par:citoyenlibre (France )
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