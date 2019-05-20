المنستير: تسجيل 33 مخالفة صحية وتحرير 37 تنبيها كتابيا من 10 افريل الى 15 ماي

Lundi 20 Mai 2019



وات

- سجل أعوان المراقبة الصحة الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير خلال الفترة من 10 أفريل وإلى 15 ماي الجاري وأثناء القيام ب2052 زيارة ميدانية لمحلات تجارية وفضاءات مفتوحة للعموم ومصانع، 33 مخالفة صحية، وقاموا بتحرير 37 تنبيها كتابيا، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة هشام بلحاج يوسف مراسلة (وات).ورفع أعوان المراقبة الصحية، خلال ذات الفترة، 267 عينة من المواد الغذائية، احيلت إلى المخبر الجهوي للتحاليل التابع للإدارة الجهوية للصحة لإجراء التحاليل المخبرية.ومن بين هذه العينات، وقع رفع 42 عينة من محلات بيع الأكلة الخفيفة، و31 عينة من محلات صنع المرطبات وبيعها، و22 عينة من المطاعم، و21 عينة من المصبرات، و15 عينة من الحليب ومشتقاته، و10 عينات من محلات بيع لحوم الدواجن، و8 عينات من المخابز، و7 عينات من مصانع المواد الغذائية، و5 عينات من محلات بيع السمك، و3 عينات من المجازر، وعينتين من الخضر والغلال، حسب ذات المصدر.وسيقع، خلال النصف الثاني من شهر رمضان، تكثيف المراقبة الصحية أكثر على محلات صنع المرطبات وبيعها، والتركيز في نهاية شهر الصيام على ألعاب الأطفال، وفق ذات المصدر.وتعدّ ولاية المنستير 19 عونا للمراقبة الصحية موزعين على 12 دائرة صحية.