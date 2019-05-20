مدنين: تعليق اضراب قطاع الصناعات التقليدية بجربة المبرمج يومي 21 و 22 ماي

Lundi 20 Mai 2019
وات - تقرر تعليق اضراب قطاع الصناعات التقليدية بجربة، الذي كان مبرمجا ليومي 21 و22 ماي الجاري، وذلك بعد توصل الاتحادات المحلية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الثلاثة بجربة الى اتفاق، حفاظا على سمعة القطاع، خاصة في مثل هذه الفترة التى تشهد انطلاق الموسم السياحي وزيارة الغريبة السنوية، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فتحي البقالتي.
وتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل له خلال جلسة انعقدت مطلع الاسبوع الفارط بإشراف والي مدنين، عدة نقاط منها القيام بدوريات وحملات لتكثيف عمليات المراقبة من اجل التصدي لطريقة توجيه السياح نحو محلات دون غيرها، التي تعتمدها وكالات الأسفار والإدلاء السياحيين، والحد من هذه التجاوزات ومن ممارسات التحيل والغش الى اضرت بسمعة القطاع ودفعت تجار الصناعات التقليدية الى اقرار الإضراب.
وبالفعل انطلقت فرق المراقبة في العمل، غير ان التجار اعربوا عن تخوفهم من ان يكون عمل هذه الفرق ومختلف القرارات التي تم الاتفاق بشانها ظرفيا، اي ان يرتبط فقط بمناسبة زيارة الغريبة في هذه الفترة من الموسم السياحي، وشددوا على إمكانية العودة الى اي شكل احتجاجي عند التراخي في تنفيذ القرارات او عدم التزام كل طرف بمسؤوليته وبما عهد اليه وخاصة وكالات الأسفار والادلاء السياحيين، وفق رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجربة حومة السوق محمد الفناني.
وتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل له خلال جلسة انعقدت مطلع الاسبوع الفارط بإشراف والي مدنين، عدة نقاط منها القيام بدوريات وحملات لتكثيف عمليات المراقبة من اجل التصدي لطريقة توجيه السياح نحو محلات دون غيرها، التي تعتمدها وكالات الأسفار والإدلاء السياحيين، والحد من هذه التجاوزات ومن ممارسات التحيل والغش الى اضرت بسمعة القطاع ودفعت تجار الصناعات التقليدية الى اقرار الإضراب.
وبالفعل انطلقت فرق المراقبة في العمل، غير ان التجار اعربوا عن تخوفهم من ان يكون عمل هذه الفرق ومختلف القرارات التي تم الاتفاق بشانها ظرفيا، اي ان يرتبط فقط بمناسبة زيارة الغريبة في هذه الفترة من الموسم السياحي، وشددوا على إمكانية العودة الى اي شكل احتجاجي عند التراخي في تنفيذ القرارات او عدم التزام كل طرف بمسؤوليته وبما عهد اليه وخاصة وكالات الأسفار والادلاء السياحيين، وفق رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجربة حومة السوق محمد الفناني.
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Par:BABANETTOO (France )
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