أريانة: تتويج شيماء بن فرج بلقب ملكة جمال الورد بأريانة

Lundi 20 Mai 2019



وات

- تم، خلال حفل انتظم السبت 18 ماي الجاري، بأحد الفضاءات بالمنزه السادس من ولاية أريانة، تتويج الآنسة شيماء بن فرج بلقب ملكة جمال الورد "ميس روزا قاليقا"، وذلك في إطار فعاليات الدورة 23 لعيد الورد بأريانة والتي تتواصل إلى غاية يوم 25 ماي.وتنافست على هذا اللقب، نحو 8 مترشحات تترواح أعمارهن بين 18 و23 سنة، لتفوز شيماء بن فرج باللقب، وتبلغ من العمر 23 سنة وهي طالبة بكلية العلوم السياسية والقانونية جامعة المنار ومرشحة لنيل شهادة ختم الدروس في العلوم القانونية، في حين تحصلت فاتن نصر، على لقب الوصيفة الأولى وريم مرياح، على لقب الوصيفة الثانية .وتنتظم مسابقة ملكة جمال الورد بأريانة في دورتها السادسة، ببادرة من "جمعية الياسمين للثقافة والبيئة" وبإشراف بلدية أريانة، حيث أكد رئيس الجمعية، محمد المانسي، لمراسلة (وات) بالجهة قائلا "ان الهدف من التظاهرة هو التحسيس بأهمية البيئة والمحافظة على المحيط لدى الناشئة والشباب واختيار شابة تجمع بين الجمال والثقافة لتكون سفيرة للبيئة وتتعهد بالقيام بأنشطة ومشاريع ذات أبعاد بيئيّة وجماليّة لترسيخ ثقافة البيئة وسبل تدعيم الجوانب البيئية في مختلف المجالات والفضاءات من أجل مدن يطيب فيها العيش." هذا وقد تضمنت سهرة اختيار ملكة جمال الورد، العديد من الفقرات التنشيطيّة والفنيّة بحضور شخصيات وطنيّة وفنية وإعلامية، من ذلك عروض للأزياء التقليديّة ووصلات موسيقية وومضات تحسيسية من اعداد المتسابقات حول البيئة والمحيط.وكان للجمهور الحاضر موعد مع الجمال والاناقة والمعرفة أيضا، من خلال عرض المرشحات لنيل لقب ملكة جمال الورد بلباسهن التقليدي والتعرف على قدراتهن المعرفية في مختلف مجالات الحياة، عبر طرح لجنة التحكيم المتكونة من خبراء الجمال والبيئة والاعلام لأسئلة في الثقافة العامة .