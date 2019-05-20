جمعية ''اصوات نساء'' تدعو البرلمان الى التسريع في عقد جلسة عامة للمصادقة على مقترح تعديل القانون المتعلق بتنظيم النقل البري

Lundi 20 Mai 2019



وات

- دعت جمعية "اصوات نساء" في بيان اليوم الاثنين البرلمان الى التسريع في عقد جلسة عامة للمصادقة على مشروع القانون عدد 2 لسنة 2019 والمتعلق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون الاساسي عدد 33 لسنة 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.ويهدف مقترح التعديل الذي صادقت عليه لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة خلال جلسة منعقدة بتاريخ 16 ماي 2019، الى بعث صنف جديد من خدمات النقل لنقل عاملات وعمال القطاع الفلاحي.وطالبت جمعية "اصوات نساء" الحكومة بتوفير الوسائل المادية البشرية في ميزانية 2020 لإحداث هذا الصنف المخصص لنقل العاملات والعمال في القطاع الفلاحي، معتبرة ان هذا التعديل يعد خطوة هامة لتنظيم سلك حساس وهو نقل العاملات الفلاحات، الا ان تحسين ظروف نقل العاملات الفلاحات على ارض الواقع يبقى رهين تغيير الواقع الاقتصادي لهذه الفئة.ودعت في هذا الصدد، وزارة النقل الى رسم خطة عمل واضحة وشفافة مع الولاة لإسداء التراخيص وتنظيم هذا الصنف الجديد من وسائل النقل، حاثة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على التدخل لتوفير الاحصائيات اللازمة لمعرفة حجم الطاقة البشرية المتمثلة في النساء العاملات في القطاع الفلاحي وفئاتهن العمرية اضافة الى حالتهن الاجتماعية وذلك لمعرفة كيفية التدخل.ودعت "اصوات نساء " وزارة الداخلية الى ردع كل المتدخلين غير القانونيين في القطاع والحد من ظاهرة "السمسرة" والعمل على معاقبة كل خارج عن القانون.يشار الى ان كاتب الدولة للنقل كان استعرض خلال جلسة 16 ماي الجاري بمجلس نواب الشعب بعض الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة للحد من الحوادث المميتة التي تتعرض لها النساء العاملات في القطاع الفلاحي، ومنها تخصيص حافلات لتلبية حاجيات هذا القطاع، وتوفير تحفيزات مالية وجبائية لتسهيل اقتناء الفلاحين لعربات خاصة لنقل العاملين في اراضيهم، وتمكين الولاة من اسداء التراخيص لأصحاب وسائل النقل الخاص كالوواج والتاكسي لنقل العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي في المواسم الفلاحية.ولاقت هذه المقترحات استهجان أعضاء اللجنة الذين اوضحوا ان الحافلات المتوفرة لنقل الاشخاص لا تكفي لتخصيص البعض منها لنقل العاملات والعمال الفلاحين، وان سياسة التراخيص من قبل الولاة لا تعطي صلاحية كبيرة وقد تفتح ابواب الفساد، مؤكدين اهمية المصادقة على تنقيح الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004، وذلك لتقنين نشاط غير قانوني وهو نقل العاملات والعمال في القطاع الفلاحي.