Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Al-Khtaya  

رابطة حقوق الانسان يندد باستهداف رواد المقاهي المفتوحة نهارا خلال شهر رمضان

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
وات - ندّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع صفاقس الشمالية باستهداف قوات الأمن للمقاهي المفتوحة نهارا ولروادها، مؤكدة، في بيان اصدرته، اليوم الاثنين، مواصلتها الدفاع عن الحرّيات الفردية.

وحمّل فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السّلطة الحاكمة، بتعبيراتها السياسية التي صادقت على دستور البلاد، مسؤولياتها القانونية و السياسية والأخلاقية في حماية الحرّيات الفردية، مطالبا الجهات الأمنية بصفاقس بالكفّ عما اعتبره "تعكير حياة المواطنين واستغلال نفوذها لفرض نمط مجتمعي طبق قناعاتها الخاصّة وفي بتجاوز صارخ للقانون"، وفق نص البيان.
ودعا الفرع، في ذات السياق، جميع القوى الدّيمقراطية و التّقدّمية إلى التحرّك للذّود عن قيم الحرّية.


وذكر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في ذات البيان، ان قوات الأمن بمدينة صفاقس عمدت خلال شهر رمضان إلى تنظيم حملات أمنية تستهدف روّاد المقاهي تحت غطاء التّثبّت في الهويّات والبحث عن المفتّش عنهم، "وذلك باتّباع أسلوب اتّسم بالخشونة و الإستفزاز، بما يحمل على الإعتقاد بأنّ الهدف من تلك الحملات إنّما هو معاقبة المفطرين على ممارستهم لقناعاتهم الخاصّة وحرّيتهم الفردية التي يحميها دستور البلاد".

  
  
     
  
cadre-dfcd11fec3f5536557ffb92c91f578a4-2019-05-20 17:29:33






0 de 0 commentaires pour l'article 182635



En continu

الاثنين 20 ماي 2019 | 15 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:51 19:26 16:06 12:23 05:07 03:20
24°
 23° % 27 :الرطــوبة
تونــس 16°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
23°-1628°-1822°-1725°-1627°-17
  • Avoirs en devises
    13350,3

  • (17 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34392 DT        1$ =2,98285 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mai)   842,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558370002|182635 701|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires