تغير في تركيبة الكتل النيابية بالبرلمان

Lundi 20 Mai 2019
وات - أعلنت فوزية بن فضة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة اليوم الاثنين، عن إقالة كل من النواب منجي الحرباوي وشاكر العيادي ولمياء مليح وفاطمة المسدي من كتلة نداء تونس، وانضمام كل من النواب علي بالأخوة وعبد القادر بن ضيف الله و درة اليعقوبي الى هذه الكتلة.
وبهذه الكيفية تصبح تركيبة الكتل كالأتي:
كتلة حركة النهضة : 68 نائبا.
كتلة الائتلاف الوطني : 44 نائبا.
كتلة حركة نداء تونس : 37 نائبا.
كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 16 نائبا.
كتلة الجبهة الشعبية : 15 نائبا.
الكتلة الديمقراطية : 12 نائبا.
كتلة الولاء للوطن : 10 نائبا.
غير المنتمين إلى كتل : 15 نائبا.
وبهذه الكيفية تصبح تركيبة الكتل كالأتي:
كتلة حركة النهضة : 68 نائبا.
كتلة الائتلاف الوطني : 44 نائبا.
كتلة حركة نداء تونس : 37 نائبا.
كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 16 نائبا.
كتلة الجبهة الشعبية : 15 نائبا.
الكتلة الديمقراطية : 12 نائبا.
كتلة الولاء للوطن : 10 نائبا.
غير المنتمين إلى كتل : 15 نائبا.
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Par:BABANETTOO (France )
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