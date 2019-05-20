تغير في تركيبة الكتل النيابية بالبرلمان

Lundi 20 Mai 2019



وات

- أعلنت فوزية بن فضة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة اليوم الاثنين، عن إقالة كل من النواب منجي الحرباوي وشاكر العيادي ولمياء مليح وفاطمة المسدي من كتلة نداء تونس، وانضمام كل من النواب علي بالأخوة وعبد القادر بن ضيف الله و درة اليعقوبي الى هذه الكتلة.كتلة حركة النهضة : 68 نائبا.كتلة الائتلاف الوطني : 44 نائبا.كتلة حركة نداء تونس : 37 نائبا.كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 16 نائبا.كتلة الجبهة الشعبية : 15 نائبا.الكتلة الديمقراطية : 12 نائبا.كتلة الولاء للوطن : 10 نائبا.غير المنتمين إلى كتل : 15 نائبا.