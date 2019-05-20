زياد العذاري يروج لمنتدى تونس للاستثمار في عدد من كبرى المدن الأوروبية

Lundi 20 Mai 2019



باب نات

- في إطار الإعداد الجيد لمنتدى تونس للاستثمار Tunisia Investment Forum المزمع انعقاده يومي 20 و 21 جوان القادم، يقوم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري رفقة المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عبد الباسط الغانمي وبالتعاون مع المكتب البريطاني للدعم والترويج Expectation State والتنسيق مع سفراء تونس بالبلدان المعنية، بجولة تحسيسية ترويجية للمنتدى، في عدد من المدن الأوربية وهي ميلانو (إيطاليا) وميونخ (ألمانيا) ولندن (بريطانيا) وباريس (فرنسا) وذلك من 20 إلى 23 ماي الجاري.وتتضمن برامج الزيارات، لقاءات مع كبار الفاعلين الاقتصاديين في البلدان المذكورة وهياكل الدعم والمساندة للاستثمار والشركات ذات القدرات الاستثمارية الواسعة والمستثمرين وأصحاب المال والأعمال المهتمين بتونس كموقع للأعمال والاستثمار أو منطلقا لتوسيع أنشطتهم نحو الفضاءات المجاورة.كما ستوفر هذه الزيارات فرصة للترويج للمنتدى بصفة خاصة باعتباره حدثا اقتصاديا واستثماريا بارزا ستحتضنه تونس وسيجمع عددا كبيرا من المستثمرين من الخارج والداخل، حيث سيكون مناسبة لتقديم فرص الاستثمار والشراكة في بلادنا ، فضلا عن عرض المسار الإصلاحي الذي تم انتهاجه في الآونة الأخيرة من خلال إصدار قوانين وإجراءات جديدة هدفها تحسين مناخ الاستثمار والأعمال خاصة على مستوى تبسيط المعاملات وشفافية الإجراءات.هذا وستكون للوزير لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الحكوميين على هامش الزيارات الترويجية سيتم خلالها تباحث الإمكانيات المتوفرة لدفع التعاون الاقتصادي ومزيد تطويره خدمة للمصلحة المشتركة.