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في أول اجتماع نسائي لحزب تحيا تونس: العزابي يؤكد أن عدد المنخرطات في الحزب يفوق ال 20 ألفا

Dimanche 19 Mai 2019

Dimanche 19 Mai 2019
وات - نظم حزب تحيا تونس مساء امس السبت بأحد النزل بالعاصمة أول اجتماع يضم القياديات والمنخرطات في الحزب.
وأكد أمين عام الحزب سليم العزابي بالمناسبة أهمية حضور المرأة في الحركة اعتبارا لإثبات جدارتها في تحمل المسؤوليات المجتمعية وانخراطها في تحديد القرارت وبلورة رؤى عميقة في تطوير المجتمع والنهوض بكل مكوناته.

وأبرز وفق بلاغ صادر اليوم الاحد عن الحزب أهمية مشاركة المرأة من مختلف مواقعها في المجتمع في التقدم بمساره الوطني والنضالي مشيرا إلى أن المرأة والشباب يمثلان الركائز الأساسية لبنية الحزب ومذكرا في هذا الصدد بالانجازات التي نفذتها الحوكمة لتطوير مكاسب المرأة في تونس لاسيما منها المرأة الريفية والمرأة الفلاحة وفق نص البلاغ .




وأفاد أن الحزب سيجمع مقترحات لاثراء مكاسب المرأة ورفع تقرير مفصل لقيادة الحزب إضافة إلى تكوين 3 فرق لمتابعة هذه المقترحات وتجسيدها على أرض الواقع.
وبين خلال هذا الاجتماع الذي سجل حضور نائبات الحزب (كتلة الإتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب) واطاراته النسائية في الجهات أن عدد النساء المنخرطات في الحزب فاق ال20 ألف منخرطة وفق نص البلاغ .

وتخلل الاجتماع الأول لنساء حزب تحيا تونس مداخلات قدمت مقترحات ومبادرات لمزيد تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار والنهوض بالوضعيات الهشة للنساء الكادحات والمرأة في الوسط الريفي والعاملات في المجال الفلاحي .
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