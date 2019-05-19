حركة النضال الوطني تتقدم بمبادرة سياسية لتكوين ائتلاف يضم طيّف كبير من القوى الوطنية لإنقاذ الوضع بالبلاد (الأمين العام للحركة)

Dimanche 19 Mai 2019



وات

- أعلن الأمين العام لحركة النضال الوطني، منجي مقني، الاحد "أنّ الحركة ستتقدم بمبادرة سياسية لتكوين ائتلاف يضم أكبر طيف من القوى الوطنية لإنقاذ الوضع بالبلاد على مختلف المستويات" واوضح، في تصريح لوات، على هامش اجتماع اللّجنّة المركزية لحركة النضال الوطني بالمنستير يومي 18 و19 ماي الجاري، ان الحركة ستعلن عن مبارتها خلال ندوة صحفية ستعقد يوم 25 ماي الجاري بتونس العاصمة.وأوضح أنّ المبادرة السياسية موجهة إلى كلّ الأحزاب والقوى والمنظمات الوطنية التي تعتبر نفسها معنية بجملة من القضايا التي يطرحها الوضع السياسي الراهن في تونس والتي تتمحور حول السيادة الوطنية، والدفاع عن الحريات الأساسية، والعدالة الاجتماعية، والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وقال الأمين العام لحركة النضال الوطني "لدينا شعور اليوم بأنّ السيادة الوطنية مهددة خاصة امام تدهور القطاع الفلاحي مشيرا الى ان اللّجنة المركزية للحركة كانت قد عبرت خلال اجتماعها بالمنستير عن انشغالها من وضع القطاع الفلاحي في تونس المهمل من قبل الدولة وعن رفضها ابرام اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق "الأليكا" في صيغتها الحالية.وبشأن مشاركة الحركة في المحطات الانتخابية لسنة 2019، أفاد مقني أنّهم سيتقدمون بقائمات خاصة بهم في الانتخابات التشريعية في ما سيقومون بدعم مرشح إلى الانتخابات الرئاسية يتبنى بعض النقاط الأساسية في مبادرتهم السياسية التي سيطرحونها والتي يعتبرونها الحلّ للوضع في البلاد.واعتبر أن تسجيل قرابة مليون ناخب جديد ظاهرة إيجابية ومن شأنها أن تجعل عملية التصويت المقبلة أكثر تمثيلية للإرادة الشعبية معبرا عن رفض حركة النضال الوطني تدخل أي مال سياسي وخاصة المال الأجنبي في المحطات الانتخابية لسنة 2019.