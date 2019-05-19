2500 سائح يصلون الأحد عبر مطاري جربة جرجيس وتونس قرطاج لحضور انطلاق الزيارة السنوية لمعبد ''الغربية''

Dimanche 19 Mai 2019



وات

- كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي عن وصول 1500 زائر ، الأحد ، عبر مطار جربة جرجيس الدولي و1000 زائر آخر عبر مطار تونس قرطاج الدولي، لحضور الزيارة السنوية الى معبد " الغربية " (جزيرة جربة).وقال الطرابلسي، خلال مرافقته مساء السبت، وزير الداخلية هشام الفوراتي، في جولة لمتابعة الاستعدادت الأمنية لتأمين زيارة معبد "الغريبة" التي تنطلق الأحد " إن الحجوزات بالفنادق وعلى متن الطائرات تشير الى أن جزيرة جربة ستكون ممتلئة في هذه الفترة لافتا الى "ان عددا من نزل أوقفت عملية الحجز".وتوقع الطرابلسي أن يزور" الغربية " من 19 الى 26 ماي 2019 ما بين 6 آلاف و 7 آلاف زائر ليتضاعف العدد مقارنة بزيارة السنة الماضية في ظل رغبة عدة شخصيات دينية واعلامية عالمية من سربيا ورووروسيا وأمريكا في المشاركة .وأشار الى تونس استعدت سياحيا لاستقبال هذه الوفود سواء بدعم المنظومة الأمنية الذاتية داخل النزل والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين الوافدين الى جانب زيارات تفقد قام الى الأسواق.وشدد الطرابلسي، الذي ثمن الجهود الأمنية المبذولة لتامين الزيارة ، على أن العامل الأمني يعد أساسيا لنجاح "الغريبة" التي هي بدورها مؤشر أساسي لنجاح الموسم السياحي .وقال "ان عودة السياح اليوم الى تونس واهتمام وكالات الأسفار بالوجهة التونسية يعد نتيجة نجاح العمل الأمني والخطة الأمنية التي استعاد بها السائح الثقة في تونس".