القبض على عدد من مروجي المخدرات بكل من ولايتي القصرين وبنزرت

Dimanche 19 Mai 2019



وات

- في إطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات بمختلف ولايات الجمهورية تمكنت الوحدات الأمنية للشرطة والحرس الوطني أمس السبت بكل من ولايتي القصرين وبنزرت من إلقاء القبض على عدد من مروجي المخدرات وحجز كميات هامة من مادة القنب الهندي والأقراص المخدرة وفق ما أعلنته وزارة الداخلية على موقعها الرسمي.فقد تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين، بعد نصب كمين محكم بناء على معلومات، من إلقاء القبض على شخصين من متساكني ولاية قفصة وبتفتيشهما حجز لديهما كيلوغرامين من مخدر القنب الهندي "الزطلة" ومبلغ مالي قدره 3800 دينار اعترفا لاحقا أنها من عائدات ترويج المخدرات.وأوضحت الداخلية أنه بالتحري معهما عن مصدر المخدرات اعترفا أنهما تزود بها من شخص قاطن على الشريط الحدودي التونسي الجزائري، مضيفة أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شانهما موضوعها "مسك وترويج مادة مخدرة " والمساعي حثيثة لإلقاء القبض على المروج الرئيسي.كما تمكنت أمس الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية من ضبط 3 أشخاص (تراوحت أعمارهم بين 21 و33 سنة) وحجزت لديهم كمية من مخدر عجين التكروري وأقراص مخدرة وأسلحة بيضاء ودراجة نارية ومبلغ مالي قدره 964 دينار متأت من عائدات ترويج المخدرات وفق اعترافاتهم الأولية.وقد أكدت وزارة الداخلية أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم من أجل "مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة".كما ألقت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بماطر من ولاية بنزرت، أمس السبت، القبض على شخصين بعد مداهمة منزل كائن بمعتمديه منزل بورقيبة بإذن من النيابة العمومية.وأضافت الداخلية أنه بتفتيش المنزل تم حجز كمية من الأقراص المخدرة، مشيرة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعنيين اثر مراجعة النيابة العمومية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهما.