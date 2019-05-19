الجهيناوي في زيارة رسمية إلى النرويج

Dimanche 19 Mai 2019



باب نات

- يؤدي وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، زيارة رسمية إلى أوسلو يومي 20 و21 ماي 2019 بدعوة من نظيرته النرويجية، السيدة Ine Eriksen Søreide .وتندرج هذه الزيارة في إطار إنعقاد أشغال الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين ومتابعة نتائج الزيارة الرسمية التي أداها وزير الخارجية النرويجي السابق السيد Borge BRENDE الى تونس يومي 02 و03 ماي 2017 بهدف مزيد دعم وتطويرعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وسيجري وزير الشؤون الخارجية لقاءات مع كل من الوزيرة الأولى النرويجية ووزيرة الشؤون الخارجية ووزير التجارة والصناعة وكذلك مع المدير التنفيذي لإتحاد الشركات النرويجية (NHO).ومن المنتظر أن تتطرق هذه اللقاءات إلى سبل تعميق وإثراء التعاون الثنائي بين تونس والنرويج في مجالات الحوكمة الرشيدة والطاقات المتجددة والفلاحة والصيد البحري وتربية الأسماك وجلب الاستثمارات والتشغيل وتطوير المبادلات التجارية والنهوض بالمرأة والبيئة والتكوين الدبلوماسي بالإضافة إلى تبادل الدعم بشأن ترشح تونس والنرويج إلى مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي.