بنزرت: تمويل 8379 مشروعا بقيمة جملية قدرت بـ111.5 مليون دينار

Dimanche 19 Mai 2019



وات

- بلغ عدد المشاريع التنموية الصغرى والمتوسطة التي تولى فرع البنك التونسي للتضامن بولاية بنزرت تمويلها، منذ انبعاثه وإلى غاية شهر أفريل من السنة الجارية، ما يناهز 8379 مشروعا، بقيمة مالية تقدر بحوالي الـ111.5 مليون دينار، وفق ما أفاد به رئيس الفرع، رياض الماجري، مراسل (وات) بالجهة.وأوضح الماجري، أن عدد المشاريع التي مولها البنك بقروض ميسرة منذ انبعاثه وحتى سنة 2018، بلغ 8286 مشروعا بكلفة 108.5 مليون دينار، مكّنت من إحداث ما يوازي 14 ألف موطن شغل، فيما أسهمت قروض البنك، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، من تمويل وبعث 93 مشروعا بكلفة 3 مليون دينار، مكنت من بعث 166 موطن شغل.وأضاف ذات المصدر، أن الشريحة الأبرز التي انتفعت بقروض البنك، هي فئة أصحاب الشهائد العليا وذلك بنسبة تجاوزت الـ25 في المائة، تليها مختلف الفئات الأخر، مبيّنا أن قطاع الخدمات استحوذ على نصيب الاسد من القروض، تليه قطاعات منتوعة ومشاريع أصحاب المهن ثم الفلاحة فالصناعات التقليدية وغيرها من مجالات الانشطة.وذكر، في سياق متصل، أن البنك يعمل بالتنسيق والتعاون مع بقية الاطراف والهياكل المتداخلة لانجاح برنامج التنمية المندمجة بالجهة، خاصة فيما يتعلق ببعث موارد الرزق، على غرار ما هو جاري به العمل في 11 معتمدية، بكلفة جمليّة قدرت بـ33 مليون دينار، أي بمعدل 3 مليون دينار، لفائدة كل معتمدية.