Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Sahran Ya Amar  

وزارة التربية تتعهد بصرف المستحقات المالية لمدرسي التعليم الأساسي (جامعة التعليم الأساسي)

Dimanche 19 Mai 2019

Dimanche 19 Mai 2019
وات - أفاد الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي "أن وزارة التربية تعهدت بصرف المستحقات المالية لمدرسي التعليم الأساسي بداية من جوان المقبل وذلك اثر انعقاد جلسة نهاية الأسبوع الجاري بالوزارة لمتابعة تنفيذ اتفاق 8 ماي 2018 الذي ينص على مضاعفة منحة مديري المؤسسات التربوية والمساعدين البيداغوجيين.

وأضاف توفيق الشابي في تصريح ل(وات) اليوم الأحد أن انعقاد الجلسة كان بهدف تفعيل الاتفاق المبرم بين الجامعة والوزارة مشيرا الى أن عقد الجلسة جاء اثر طلب وجهته الجامعة بعد "تلكؤ الوزارة في تطبيق ما تم الإتفاق بشأنه سابقا مع الطرف النقابي" حسب توصيفه.
ولفت المسؤول النقابي الى أن وفد الوزارة تعهد خلال الاجتماع بتمكين مديري المؤسسات التربوية من مستحقاتهم من المنح بداية من شهر جوان المقبل التي تم مضاعفتها بداية من جانفي 2019 الى جانب صرف منح التسيير خلال نفس الشهر لفائدة المساعدين البيداغوجيين وهم من بين المدرسين ذوي الخبرة ممن يتم تكليفهم بتكوين المدرسين ومساعدة المتفقدين كما يدعمون تطوير الأداء البيداغوجي.


وسيتم طبقا لذات المصدر أيضا صرف منح التدريس بالمدارس الريفية خلال جوان القادم بعد تجاوز اشكاليات تعلقت بتباين مواقف بعض الفروع الجامعية بالنقابة العامة للتعليم الأساسي وعدد من المندوبيات التربوية حول تصنيف بعض المدراس الريفية.
وأكد الشابي أن وفد وزارة التربية تعهد بنشر قائمات المعلمين النواب المشمولين بقرارات الانتداب للتدريس قبل حلول عيد الفطر مؤكدا أن مجموع المعلمين النواب يناهز حاليا 10 آلاف مدرسا ممن تعاقدوا مع الوزارة.

  
  
     
  
cadre-01ba109bef1693d1e9e1a18a7453bffe-2019-05-19 14:08:00






0 de 0 commentaires pour l'article 182583



En continu

الأحد 19 ماي 2019 | 14 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:50 19:25 16:05 12:23 05:08 03:22
22°
 22° % 49 :الرطــوبة
تونــس 14°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
22°-1424°-1628°-1824°-1624°-17
  • Avoirs en devises
    13350,3

  • (17 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34392 DT        1$ =2,98285 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 mai)   842,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558272257|182583 184|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires