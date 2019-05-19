وزارة التربية تتعهد بصرف المستحقات المالية لمدرسي التعليم الأساسي (جامعة التعليم الأساسي)

Dimanche 19 Mai 2019



وات

- أفاد الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي "أن وزارة التربية تعهدت بصرف المستحقات المالية لمدرسي التعليم الأساسي بداية من جوان المقبل وذلك اثر انعقاد جلسة نهاية الأسبوع الجاري بالوزارة لمتابعة تنفيذ اتفاق 8 ماي 2018 الذي ينص على مضاعفة منحة مديري المؤسسات التربوية والمساعدين البيداغوجيين.وأضاف توفيق الشابي في تصريح ل(وات) اليوم الأحد أن انعقاد الجلسة كان بهدف تفعيل الاتفاق المبرم بين الجامعة والوزارة مشيرا الى أن عقد الجلسة جاء اثر طلب وجهته الجامعة بعد "تلكؤ الوزارة في تطبيق ما تم الإتفاق بشأنه سابقا مع الطرف النقابي" حسب توصيفه.ولفت المسؤول النقابي الى أن وفد الوزارة تعهد خلال الاجتماع بتمكين مديري المؤسسات التربوية من مستحقاتهم من المنح بداية من شهر جوان المقبل التي تم مضاعفتها بداية من جانفي 2019 الى جانب صرف منح التسيير خلال نفس الشهر لفائدة المساعدين البيداغوجيين وهم من بين المدرسين ذوي الخبرة ممن يتم تكليفهم بتكوين المدرسين ومساعدة المتفقدين كما يدعمون تطوير الأداء البيداغوجي.وسيتم طبقا لذات المصدر أيضا صرف منح التدريس بالمدارس الريفية خلال جوان القادم بعد تجاوز اشكاليات تعلقت بتباين مواقف بعض الفروع الجامعية بالنقابة العامة للتعليم الأساسي وعدد من المندوبيات التربوية حول تصنيف بعض المدراس الريفية.وأكد الشابي أن وفد وزارة التربية تعهد بنشر قائمات المعلمين النواب المشمولين بقرارات الانتداب للتدريس قبل حلول عيد الفطر مؤكدا أن مجموع المعلمين النواب يناهز حاليا 10 آلاف مدرسا ممن تعاقدوا مع الوزارة.