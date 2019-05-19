المراقبة الاقتصادية ترفع 4439 مخالفة خلال 11 يوما الأولى من رمضان

Dimanche 19 Mai 2019
وات - رفعت فرق المراقبة الاقتصادية، 4439 مخالفة، خلال 11 يوما الاولى من شهر رمضان، وفق ما أفاد به المدير العام للمنافسة و للأبحاث الاقتصادية، ياسر بن خليفة.
وأوضح بن خليفة في تصريح لـ"وات"، أن 34 بالمائة من مجموع المخالفات الاقتصادية المسجلة، طيلة 11 يوما من رمضان الحالي، تعلقت بقطاع المواد الغذائية لدى تجار الجملة والتفصيل وقطاع الخضر والغلال (32 بالمائة) وقطاع المقاهي والمخابز (24 بالمائة) تليها المخالفات المتعلقة بقطاع الدواجن والبيض واللحوم الحمراء.
ولفت المسؤول في سياق متصل، الى أنّ الزيارات التفقدية، البالغ عددها 37 الف و341 زيارة والتي أمنها 1367 فريقا اقتصاديا في الفترة الصباحية وبعد الظهر (بمعدل يتراوح بين 123 و125 فريقا يوميا وبنسبة 400 و421 مخالفة اقتصادية يوميا ) أسفرت، حتى 11 رمضان، عن حجز 39 طنا من الخضر والغلال وأكثر من 6 اطنان من اللحوم والأسماك و121 طنا من المواد المدعمة (الفارينة والسميد والسكر) واكثر من 5 الاف لتر من حليب الشراب.
وكشف بن خليفة في ما يتعلق ببرنامج عمل فرق المراقبة الاقتصادية خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2019، انه سيتم تكثيف الرقابة خلال الحصص الليلية والتركيز اكثر على مراقبة صناعة مخابر ومحلات المرطبات والحلويات ومحلات الملابس الجاهزة وتلك المخصصة لبيع الألعاب الموجهة للاطفال والمقاهي وقطاع الفواكه الجافة علاوة على التركيز على التوزيع والإشراف على بيع الزيت النباتي المدعم لدى تجار الجملة والتفصيل.
يذكر ان فرق المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة حجزت، الخميس المنقضي، 25085 لترا من الزيت النباتي المدعم بعد حملة وطنية مشتركة مع قوات الامن والشرطة البلدين استهدفت وحدات التعليب الزيت النباتي المدعم وتجار الجملة والتفصيل لهذه المادة.
وأوضح بن خليفة في تصريح لـ"وات"، أن 34 بالمائة من مجموع المخالفات الاقتصادية المسجلة، طيلة 11 يوما من رمضان الحالي، تعلقت بقطاع المواد الغذائية لدى تجار الجملة والتفصيل وقطاع الخضر والغلال (32 بالمائة) وقطاع المقاهي والمخابز (24 بالمائة) تليها المخالفات المتعلقة بقطاع الدواجن والبيض واللحوم الحمراء.
ولفت المسؤول في سياق متصل، الى أنّ الزيارات التفقدية، البالغ عددها 37 الف و341 زيارة والتي أمنها 1367 فريقا اقتصاديا في الفترة الصباحية وبعد الظهر (بمعدل يتراوح بين 123 و125 فريقا يوميا وبنسبة 400 و421 مخالفة اقتصادية يوميا ) أسفرت، حتى 11 رمضان، عن حجز 39 طنا من الخضر والغلال وأكثر من 6 اطنان من اللحوم والأسماك و121 طنا من المواد المدعمة (الفارينة والسميد والسكر) واكثر من 5 الاف لتر من حليب الشراب.
وكشف بن خليفة في ما يتعلق ببرنامج عمل فرق المراقبة الاقتصادية خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2019، انه سيتم تكثيف الرقابة خلال الحصص الليلية والتركيز اكثر على مراقبة صناعة مخابر ومحلات المرطبات والحلويات ومحلات الملابس الجاهزة وتلك المخصصة لبيع الألعاب الموجهة للاطفال والمقاهي وقطاع الفواكه الجافة علاوة على التركيز على التوزيع والإشراف على بيع الزيت النباتي المدعم لدى تجار الجملة والتفصيل.
يذكر ان فرق المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة حجزت، الخميس المنقضي، 25085 لترا من الزيت النباتي المدعم بعد حملة وطنية مشتركة مع قوات الامن والشرطة البلدين استهدفت وحدات التعليب الزيت النباتي المدعم وتجار الجملة والتفصيل لهذه المادة.
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Par:karimyousef (France )
Sur:لماذا يخشون محاكمة قتلة صالح بن يوسف ؟