مع موعد الافطار ،إصطدام قطار بسيارة في صفاقس

Dimanche 19 Mai 2019



باب نات

المدير الجهوي للصحة: وفاة 3 أطفال أشقاء

- جد مساء يوم السبت حادث مرور قاتل على مستوى السكة الحديدية بطريق تونس كلم 5 تسبب في وفاة فتاة صغيرة كانت رفقة ثلاثة آخرين بسيارة أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة في اصطامهم بالقطار وحسب ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنيّة لاذاغة صفاقس فان الحادث حصل عند الافطار وتحولت الحماية الى مكان الحادث وتمكنت من اجراء الاسعافات الاولية .وفي تصريح للمدير الجهوي للصحة علي العياد لاذاعة شمس أف أم فان الحاذث تسبب في وفاة 3 أطفال من نفس العائلة, تترواح أعمارهم بين ( 8 و 10 و 5 سنوات )