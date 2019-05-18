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المرناقية: قتيل و9جرحى في حادث مرور بين سيارة لنقل عاملات متربصات وسيارة خفيفة

Samedi 18 Mai 2019

Samedi 18 Mai 2019
وات - جدّ عشية اليوم السبت حادث مرور بين سيارة كبيرة (ستافات) كانت تقل عاملات متربصات بأحد المصانع وسيارة خفيفة، وذلك بين منطقتي حميم والفجة من معتمدية المرناقية بمنوبة، مما أسفر عن وفاة سائق السيارة الخفيفة على عين المكان وإصابة 8 عاملات وسائق السيارة التي تقلهم باصابات متفاوتة الخطورة، حسب ما أفاد مصدر أمني مراسلة (وات) بالجهة.

وقد تدخل اعوان الحماية المدنية بمنوبة بحضور أعوان الحرس الوطني لنقل العاملات وسائق السيارة التي كانت تقلهم الى مستشفيات الرابطة وشارل نيكول بالعاصمة، ومازال جميعهم محل متابعة طبية، وفق نفس المصدر .


وتم في الاثناء، وبحضور وكيل الجمهورية، القيام بالاجراءات اللازمة لمعاينة جثة السائق وهو شاب في الـ22 من عمره أصيل منطقة الفجة، ورفع الجثة الى مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول لتحديد أسباب الوفاة.

وتمثلت صورة الحادث الذي جد في حدود الثالثة بعد الزوال بين منطقتي حميم والفجة في حدوث اصطدام قوي بين السيارة الخفيفة والسيارة التي تقل العاملات المتدربات بجهة الشرقية لفائدة وحدة صناعية ستنتصب بالقطب الصناعي بالفجة.

  
  
     
  
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