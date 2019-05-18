القصرين: غياب أطباء قسم التصوير والأشعة بالمستشفى الجهوي يثير إستياء المرضى

Samedi 18 Mai 2019
وات - يشكو قسم التصوير والأشعة بالمستشفى الجهوي بالقصرين منذ 3 ماي الجاري إلى غاية اليوم السبت من غياب طبِيبَيهِ المختصين، مما خلق حالة من الإستياء والغضب في صفوف المرضى لا سيما ذوي الدخل المحدود منهم، حسب ما أكده عدد من الوافدين على القسم في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بالجهة.
وفي هذا السياق، أوضح المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، لمراسلة (وات) أن رئيس القسم قدّم قبل بداية شهر رمضان بـ3 أيام طلب عطلة سنوية لمدة شهر، فيما اضطر الطبيب الثاني إلى الخروج خارج تراب الوطن (إلى إيطاليا) لظروف عائلية، مضيفا أن إدارة المستشفى لم توافق على الإجازة السنوية لرئيس القسم إلا أنه غادر على الرغم من ذلك، ليتم فتح تحقيق في الغرض مع رفع تقرير لوزيرة الصحة بالنيابة.
وأكد الشعباني أنه تمت تغطية الشغور خلال الأيام الثلاثة الأولى من غياب الطبيبين المشار إليهما آنفا باستقدام طبيبة مختصة من مستشفى فرحات حشاد بسوسة، فيما تم خلال الأيام الموالية إرسال تقارير الحالات الإستعجالية إلى المستشفيات الكبرى المجاورة وتحويل الحالات الأخرى الميسورة إلى الخواص، مؤكدا أن أحد الطبيبين المتغيبين سيعود في موفى الأسبوع الجاري.
يشار إلى أن قسم التصوير والأشعة بالمستشفى الجهوي بالقصرين يؤمن سنويا 7 آلاف صورة بجهاز المفراس، منها 400 صورة في الشهر خاصة بقسم الإستعجالي فقط، ويؤكد المرضى تكرّر الغياب المتزامن لطبيبيه المختصين في أكثر من مناسبة دون إتخاذ الإجراءات الضرورية في شأنهما.
وفي هذا السياق، أوضح المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني، لمراسلة (وات) أن رئيس القسم قدّم قبل بداية شهر رمضان بـ3 أيام طلب عطلة سنوية لمدة شهر، فيما اضطر الطبيب الثاني إلى الخروج خارج تراب الوطن (إلى إيطاليا) لظروف عائلية، مضيفا أن إدارة المستشفى لم توافق على الإجازة السنوية لرئيس القسم إلا أنه غادر على الرغم من ذلك، ليتم فتح تحقيق في الغرض مع رفع تقرير لوزيرة الصحة بالنيابة.
وأكد الشعباني أنه تمت تغطية الشغور خلال الأيام الثلاثة الأولى من غياب الطبيبين المشار إليهما آنفا باستقدام طبيبة مختصة من مستشفى فرحات حشاد بسوسة، فيما تم خلال الأيام الموالية إرسال تقارير الحالات الإستعجالية إلى المستشفيات الكبرى المجاورة وتحويل الحالات الأخرى الميسورة إلى الخواص، مؤكدا أن أحد الطبيبين المتغيبين سيعود في موفى الأسبوع الجاري.
يشار إلى أن قسم التصوير والأشعة بالمستشفى الجهوي بالقصرين يؤمن سنويا 7 آلاف صورة بجهاز المفراس، منها 400 صورة في الشهر خاصة بقسم الإستعجالي فقط، ويؤكد المرضى تكرّر الغياب المتزامن لطبيبيه المختصين في أكثر من مناسبة دون إتخاذ الإجراءات الضرورية في شأنهما.
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Par:slimene (France )
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