مهرجان المدينة بتوزر من 20 الى 28 ماي وليالي رمضان بنفطة من 20 الى 26 ماي

Samedi 18 Mai 2019
وات - يعيش أهالي مدينتي توزر ونفطة في النصف الثاني من شهر رمضان على وقع مجموعة من الأنشطة الثقافية والسهرات الفنية المقامة بهدف تنشيط المدن والمساهمة في خلق حركية اقتصادية وثقافية.
وتنظم في هذا الإطار المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع بلدية توزر النسخة 11 من مهرجان المدينة من 20 الى 28 ماي التي تتضمن مجموعة من السهرات الفنية والصوفية تحتضنها ساحة دار الثقافة أبو القاسم الشابي.
وتفتتح بسهرة للمنشد أحمد جلمام ثم سهرة طربية تحييها الفنانة علياء بالعيد يوم 22 ماي يليها عرض لمسرحية "شوف" من إنتاج جمعية المسرح الجريدي من إخراج عبد الواحد المبروك وذلك في فضاء العرض بمقر الجمعية.
ويفسح المجال للموسيقى الصوفية مع "مجموعة الحملة" من توزر يوم 26 ماي وتكون سهرة الاختتام مساء 28 ماي مع فرقة حلب للإنشاد والقدود الحلبية من سوريا.
وفي مدينة نفطة تنظم دار الثقافة مصطفى خريف بالتعاون مع بلدية المكان وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية "ليالي رمضان" وذلك من 20 الى 26 ماي ويتضمن البرنامج سهرة للفنان الشعبي فريد النفطي يليها عرض بعنوان "أدرار" ثم سهرة صوفية وعرض تنشيطي للأطفال.
كما يتابع الجمهور فيلما وثائقيا متبوعا بجلسة نقاش حول موقع الانسان ما قبل التاريخ بمنطقة غواطين الشرفة.
كما برمج المنظمون سهرة صوفية ثانية تحييها فرقة سيدي بوعلي، لتختتم بسهرة سينمائية يتم فيها عرض فيلم زهرة حلب للمخرج التونسي رضا الباهي.
وتنظم في هذا الإطار المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع بلدية توزر النسخة 11 من مهرجان المدينة من 20 الى 28 ماي التي تتضمن مجموعة من السهرات الفنية والصوفية تحتضنها ساحة دار الثقافة أبو القاسم الشابي.
وتفتتح بسهرة للمنشد أحمد جلمام ثم سهرة طربية تحييها الفنانة علياء بالعيد يوم 22 ماي يليها عرض لمسرحية "شوف" من إنتاج جمعية المسرح الجريدي من إخراج عبد الواحد المبروك وذلك في فضاء العرض بمقر الجمعية.
ويفسح المجال للموسيقى الصوفية مع "مجموعة الحملة" من توزر يوم 26 ماي وتكون سهرة الاختتام مساء 28 ماي مع فرقة حلب للإنشاد والقدود الحلبية من سوريا.
وفي مدينة نفطة تنظم دار الثقافة مصطفى خريف بالتعاون مع بلدية المكان وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية "ليالي رمضان" وذلك من 20 الى 26 ماي ويتضمن البرنامج سهرة للفنان الشعبي فريد النفطي يليها عرض بعنوان "أدرار" ثم سهرة صوفية وعرض تنشيطي للأطفال.
كما يتابع الجمهور فيلما وثائقيا متبوعا بجلسة نقاش حول موقع الانسان ما قبل التاريخ بمنطقة غواطين الشرفة.
كما برمج المنظمون سهرة صوفية ثانية تحييها فرقة سيدي بوعلي، لتختتم بسهرة سينمائية يتم فيها عرض فيلم زهرة حلب للمخرج التونسي رضا الباهي.
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Par:Aideaudeveloppement (Tunisia )
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